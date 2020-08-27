Польша отреагировала на громкие обвинения Лукашенко

В МИД Польши сегодня вызвали белорусского посла.
Польша отреагировала на "необоснованные" обвинения властей Беларуси в сторону польского государства.
В МИД Польши в четверг, 27 августа, вызван посол Беларуси, написал замминистра иностранных дел Польши Збигнева Рау – Марцин Пшидач – в Twitter.
По его данным, дипломата вызвали во внешнеполитическое ведомство на 15:00.
"В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Беларуси в адрес Польши сегодня… в МИД Польши был вызван посол Республики Беларусь", – отмечается в сообщении.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что на его страну давят соседи, и против нее ведется гибридная война.
Также Лукашенко рассказывал о заявлениях, в которых якобы говорится, что в случае распада Беларуси Гродненская область отойдет Польше. Президент добавил, что "они об этом уже в открытую говорят, спят и видят".