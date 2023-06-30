Польша ставит вопрос ребром: требует ядерного оружия

Премьер Моравецкий заявил, что Варшава заинтересована в участии в программе Nuclear Sharing.

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Польша согласна разместить у себя ядерное оружие / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призывает НАТО разместить в его стране ядерное оружие.

"В связи с тем, что Россия намерена разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие, мы просим весь блок НАТО принять участие в программе Nuclear Sharing", - заявил Матеуш Моравецкий в пятницу после саммита ЕС.

В пятницу днем ​​завершился Европейский совет по безопасности и иммиграции. После встречи премьер-министр присутствовал на пресс-конференции, где его спросили об участии Польши в программе распространения ядерного оружия, пишет polsatnews.pl.

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Моравецкий подтвердил, что Варшава заинтересована в участии в программе.

"Окончательное решение будет зависеть от наших партнеров из США и НАТО. Мы заявляем о нашей готовности действовать быстро в этом отношении", - сказал он.

Он добавил, что "мы не хотим сидеть сложа руки, пока Путин нагнетает всевозможные угрозы".

Что такое Nuclear Sharing?

Nuclear Sharing — это программа НАТО, которая является частью ядерного сдерживания. Он предоставляет ядерные боеголовки государствам-членам, которые не обладают собственным ядерным оружием. С ноября 2009 года в рамках программы Nuclear Sharing американское ядерное оружие находится в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Ядерное оружие в Беларуси

Белорусский диктатор Александр Лукашенко ранее заявил, что его страна начала получать от страны-агрессора РФ тактическое ядерное оружие. Лукашенко в приступе бахвальства даже заявил, что полученное от путинского режима ядерное оружие в три мощнее, чем атомные бомбы "Малыш" и "Толстяк", которые США в 1945 году сбросили на Хиросиму и Нагасаки.

В марте 2023 года российский диктатор Владимир Путин заявил о договоренности с Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Тогда же Путин также заявил о передаче ракетного комплекса "Искандер", который может являться ее носителем.

Позже страна-оккупант начала обучение для военных Беларуси по обращению с тактическими ядерными боеголовками, а уже 25 мая Москва и Минск подписали соответствующий документ о размещении вооружения.

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