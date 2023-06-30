УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Польша ставит вопрос ребром: требует ядерного оружия

Тарас Сидоржевский
30 июня 2023, 18:11 обновлено 30 июня, 18:15
140
Премьер Моравецкий заявил, что Варшава заинтересована в участии в программе Nuclear Sharing.
Польша, ядерное оружие
Польша согласна разместить у себя ядерное оружие / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призывает НАТО разместить в его стране ядерное оружие.

"В связи с тем, что Россия намерена разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие, мы просим весь блок НАТО принять участие в программе Nuclear Sharing", - заявил Матеуш Моравецкий в пятницу после саммита ЕС.

В пятницу днем ​​завершился Европейский совет по безопасности и иммиграции. После встречи премьер-министр присутствовал на пресс-конференции, где его спросили об участии Польши в программе распространения ядерного оружия, пишет polsatnews.pl.

видео дня

Моравецкий подтвердил, что Варшава заинтересована в участии в программе.

"Окончательное решение будет зависеть от наших партнеров из США и НАТО. Мы заявляем о нашей готовности действовать быстро в этом отношении", - сказал он.

Он добавил, что "мы не хотим сидеть сложа руки, пока Путин нагнетает всевозможные угрозы".

Что такое Nuclear Sharing?

Nuclear Sharing — это программа НАТО, которая является частью ядерного сдерживания. Он предоставляет ядерные боеголовки государствам-членам, которые не обладают собственным ядерным оружием. С ноября 2009 года в рамках программы Nuclear Sharing американское ядерное оружие находится в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Ядерное оружие в Беларуси

Белорусский диктатор Александр Лукашенко ранее заявил, что его страна начала получать от страны-агрессора РФ тактическое ядерное оружие. Лукашенко в приступе бахвальства даже заявил, что полученное от путинского режима ядерное оружие в три мощнее, чем атомные бомбы "Малыш" и "Толстяк", которые США в 1945 году сбросили на Хиросиму и Нагасаки.

В марте 2023 года российский диктатор Владимир Путин заявил о договоренности с Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Тогда же Путин также заявил о передаче ракетного комплекса "Искандер", который может являться ее носителем.

Позже страна-оккупант начала обучение для военных Беларуси по обращению с тактическими ядерными боеголовками, а уже 25 мая Москва и Минск подписали соответствующий документ о размещении вооружения.

Больше новостей о Польше:

новости Польши
Реклама

Главное за день

Оккупанты собрали "мощную группировку": Череватый - о тяжелых боях под Бахмутом

Оккупанты собрали "мощную группировку": Череватый - о тяжелых боях под Бахмутом

18:17 Украина
Польша ставит вопрос ребром: требует ядерного оружия

Польша ставит вопрос ребром: требует ядерного оружия

18:11 Мир
Оказался в госпитале: на Киевщине избили военного, потому что он раздавал повестки

Оказался в госпитале: на Киевщине избили военного, потому что он раздавал повестки

16:50 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:23

"Не дадим больше денег Украине": пропутинский Орбан выдал скандальное заявление

18:17

Оккупанты собрали "мощную группировку": Череватый - о тяжелых боях под Бахмутом

18:14

Россияне жестоко обстреляли школу в Донецкой области: есть жертвы и раненые

18:12

Мужчина регулярно сжигает молотый кофе и показывает, как ему это помогаетВидео

18:11

Польша ставит вопрос ребром: требует ядерного оружия

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:41

Дочь Киркорова удивила злым и завистливым лицом на дне рождении брата

17:40

Суд передал Жеваго чужую компанию на основе распечаток электронной почты - СМИ

17:06

Как готовить свежую брокколи на сковороде: секрет вкусного овоща

16:56

Остапа Ступку будут судить из-за пьяного ДТП, которое он совершил в центре Киеве

Реклама
16:50

Оказался в госпитале: на Киевщине избили военного, потому что он раздавал повестки

16:37

Готовим очень сочный шашлык: топ секретов опытных мангальщиков

16:20

Наоми Кемпбелл стала мамой во второй раз

16:15

Переживут всех: астрологи рассказали, какие знаки зодиака живут дольше всех

16:12

Если РФ подорвет ЗАЭС, Украина все узнает через несколько часов – Энергоатом

16:09

Как за 20 секунд почистить карася от чешуи и не испачкать кухню: безумные фокусы

16:02

Стартовала регистрация на главный марафон страны новости компании

15:59

Еще одна страшно красивая: в РФ выбрали "Мисс Москву"

15:52

"Часть могут взорвать": Буданов раскрыл вероятный сценарий теракта на ЗАЭС

15:49

Путин выставлен полным идиотом: эксперт заявил о продолжении мятежа

15:43

Для чего пить липовый чай: удивительная польза и свойства ароматного чая

Реклама
15:39

В каком возрасте нужно крестить ребенка: ответы на самые спорные вопросы

15:21

Залужный рассказал о своих страхах и упомянул "Вагнер"

15:06

Сын российского актера-"путиниста" выпал из окна

15:04

"Это самоубийство": в ОП резко ответили на бред Трампа насчет войны в Украине

15:01

Зеленский срочно приказал Залужному и Наеву усилить границы с Беларусью

14:52

Залужный - об угрозе ядерного удара: "Ну что, сдаваться?"

14:47

Зеленский подписал закон об увеличении доплат и отпусков военным

14:39

Директор МАГАТЭ выдал дикое заявление о ЗАЭС: "Все может случиться"

14:38

Что будет с организмом, если есть мороженое каждый день: удивительные последствия

14:13

Угроза удара ЧВК Вагнера из Беларуси: эксперт предупредил о рисках для Украины

13:50

В момент мятежа Вагнера все бежали, Пригожин зашел бы в пустой Кремль – Буданов

13:37

ВСУ получили уже 130 авто при содействии Favbet Foundation

13:33

Верховный суд призывают дать "зеленый свет" реставрации усадьбы Терещенко

13:14

"Это не шоу": Залужный резко ответил критикам насчет темпов контрнаступления ВСУ

13:01

Украина должна выйти на границы 1991-го до конца года – Буданов

12:58

Инновационные финансовые инструменты будут стимулировать трудовую миграцию - Руслан Алиев актуально

12:43

Большинство делают это неправильно: как правильно обрезать пионы на зиму

12:22

Повышение пенсий в Украине с 1 июля: кому увеличат выплаты на 20%

12:06

"Головорез" промахнулся, его слабость растет: Путин попал на обложку The Economist

12:05

Гороскоп на завтра 1 июля 2023: Рыбам – достижения, Тельцу – новый взгляд

Реклама
11:46

ВСУ наступают по всем направлениям, инициатива перехвачена – Минобороны

11:37

Суровикин был тайным VIP-членом ЧВК Вагнера: журналисты CNN раскрыли детали

11:09

ФСБ РФ получила задачу убить Пригожина ― Буданов

11:00

Война давит на гривну: экономист рассказал, что будет с долларом до конца года

10:51

Устранение Путина и ликвидация Пригожина: эксперт дал прогноз и назвал сроки

10:38

Грозы будут чередоваться с жарой: какой будет погода в Украине в июле 2023

10:21

Лохматые космы: Лорак удивила неухоженной посеченной прической

10:20

В Украине подскочат цены на бензин и дизель: топливо подорожает уже в июле

09:51

Курс доллара после войны: ждать ли резкого падения гривны – прогноз эксперта

09:46

Алла Костромичева снова стала мамой и рассекретила редкое имя дочери

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять