"Получает противоположное": в НАТО рассказали, как Россия приближает Украину к Альянсу

Действия РФ подтолкнули Альянс к развертыванию войск и оружия в Восточной Европе.
В НАТО нет консенсуса относительно возможного членства Украины в Альянсе, однако ни одна третья сторона, в частности Российская Федерация, не имеет права вето на решение, касающееся только страны и организации, в которую она хочет вступить, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. При этом он отметил, что десять лет назад только 20% украинцев хотели вступить в НАТО и ЕС, сегодня их более 60%, и в этом заслуга РФ.
"Никто не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО. НАТО должно иметь консенсус — сегодня у нас нет консенсуса относительно возможного членства Украины в НАТО, но ни одна третья сторона не имеет права вето на решение, которое является суверенным для страны и организации, в которую она хочет вступить. Так что решать нам", - рассказал Джоанэ в интервью France 24.
По его словам, его беспокоит потенциальная война между Россией и Украиной. В то же время Джоанэ назвал последнюю мобилизацию российских войск на границе и в Беларуси "подозрительной и очень необычной".
"НАТО не будет вмешиваться в военные действия Украины — мы поддерживаем Украину многими другими способами, отдельные союзники поддерживают Украину. И для того, чтобы удержать Россию от этого, нужно действительно продемонстрировать руководству Кремля, что в анализе расходов и выгод дополнительная военная интервенция в Украине — это чистая потеря для России", — подчеркнул он.
Заместитель генсека НАТО также отметил, что действия РФ подтолкнули Альянс к развертыванию войск и оружия в Восточной Европе. По его словам, до незаконной аннексии Крыма в 2014 году на восточном фланге не было никакого военного присутствия НАТО.
"Россия хочет иметь Украину в своей сфере влияния, но каков результат продолжающейся войны на Донбассе, аннексии Крыма и нынешней угрозы Украине? Десять лет назад только 20% украинцев хотели вступить в НАТО и ЕС, сегодня у нас их более 60%. Поэтому в определенном смысле мы надеемся, что Россия поймет, что получает противоположное своим намерениям", — подытожил Джоанэ.
Ранее временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что границы страны, вступающей в Североатлантический альянс, "должны быть незыблемыми", однако НАТО не предъявляет таких требований.
Глава Белого дома Джо Байден заявил, что США в ближайшее время перебросят войска в страны НАТО Восточной Европы. Он уточнил, что численность перебрасываемых войск в Восточную Европу будет небольшой.
В то же время Украина, Европейский Союз и Североатлантический альянс запустили новый переговорный формат с целью обсуждения вопросов безопасности. Страны-партнеры продолжают объединять свои усилия на международной арене для того, чтобы более результативно бороться с вызовами в сфере безопасности и с агрессией России.
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