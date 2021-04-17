Помпео и его жена использовали Госдеп США в личных целях – СМИ

Бывший госсекретарь США Майк Помпео и его жена 100 раз обращались к сотрудникам Госдепа с личными поручениями, утверждают СМИ.
Бывшего государственного секретаря США Майка Помпео и его супругу Сюзен обвиняют в возможном нарушении этических норм, связанных с использованием денег налогоплательщиков для личных целей. Речь идет о 100 случаях поручений сотрудникам Госдепа, среди которых выгул собаки, бронирование столиков и отправка открыток. Против Помпео уже начато расследование.
Как сообщает американское издание Politico, ссылаясь на выводы из аппарата генерального инспектора Госдепа, в документах говорится о том, что Майк Помпео неоднократно просил сотрудников государственного ведомства выполнять поручения, не связанные с их должностными обязательствами. Зафиксировано 100 подобных случаев, когда Помпео и его жена Сьюзен просили сотрудников забронировать для них столик в ресторане, выгулять собаку или отправить открытки с поздравлениями. При этом не все из 100 случае признаны нарушениями.Читайте такжеПомпео назвал главную причину нового санкционного удара США по России
По словам адвоката бывшего госсекретаря Уильяма Берка, обвинения в адрес Помпео – "сборник пустяковых жалоб". Помпео, в свою очередь, во время разбирательства считал свои просьбы мелкими.
Однако Офис генерального инспектора поддержал расследование в отношении Помпео, подчеркнув, что в правилах не должно быть исключений, а просьбы Помпео привели к использованию существенного количества рабочего времени сотрудников Государственного департамента, работа которых оплачивается из налогов американских граждан.
Справка
- Майк Помпео – американский дипломат, политический деятель и бывший чиновник. Занимал пост государственного секретаря США в период с 26 апреля 2018 года по 20 января 2021 года.
- До работы в Госдепе Помпео возглавлял Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в период с 2017 по 2018 год.
- 3 марта 2021 года Помпео заявил, что он намерен принять участие в президентской гонке в 2024 году.