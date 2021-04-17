Помпео и его жена использовали Госдеп США в личных целях – СМИ

Майка Помпео обвиняют в поручениях сотрудникам Госдепа, не связанных с государственными целями / Reuters

Бывшего государственного секретаря США Майка Помпео и его супругу Сюзен обвиняют в возможном нарушении этических норм, связанных с использованием денег налогоплательщиков для личных целей. Речь идет о 100 случаях поручений сотрудникам Госдепа, среди которых выгул собаки, бронирование столиков и отправка открыток. Против Помпео уже начато расследование.

Как сообщает американское издание Politico, ссылаясь на выводы из аппарата генерального инспектора Госдепа, в документах говорится о том, что Майк Помпео неоднократно просил сотрудников государственного ведомства выполнять поручения, не связанные с их должностными обязательствами. Зафиксировано 100 подобных случаев, когда Помпео и его жена Сьюзен просили сотрудников забронировать для них столик в ресторане, выгулять собаку или отправить открытки с поздравлениями. При этом не все из 100 случае признаны нарушениями.Читайте такжеПомпео назвал главную причину нового санкционного удара США по России

По словам адвоката бывшего госсекретаря Уильяма Берка, обвинения в адрес Помпео – "сборник пустяковых жалоб". Помпео, в свою очередь, во время разбирательства считал свои просьбы мелкими.

Однако Офис генерального инспектора поддержал расследование в отношении Помпео, подчеркнув, что в правилах не должно быть исключений, а просьбы Помпео привели к использованию существенного количества рабочего времени сотрудников Государственного департамента, работа которых оплачивается из налогов американских граждан.

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