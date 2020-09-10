Помпео назвал возможных организаторов отравления Навального

Помпео не стал анонсировать меры официального Вашингтона относительно дела Навального / Reuters

Существует большая вероятность того, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального было заказано высокопоставленными чиновниками в Москве.

Такое предположение озвучил госсекретарь США Майк Помпео, полный текст интервью которого опубликован на сайте Госдепа.

По его словам, власти страны приложат все усилия, чтобы установить виновных в отравлении Навального.

"Я думаю, что люди во всем мире видят этот вид деятельности таким, какой он есть. И когда они видят попытку отравить диссидента, они признают, что есть существенный шанс, что это на самом деле исходило от высокопоставленных российских чиновников. Я думаю, что это нехорошо для русского народа", - заявил Помпео.

При этом Госсекретарь США отметил, что его ведомство не планирует анонсировать меры относительно этого дела, пока об этом не объявит президент Дональд Трамп.

"Это то, на что мы будем смотреть, оценивать и делать все возможное, чтобы снизить риск повторения подобных вещей в будущем", - добавил Помпео.

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