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Помпео назвал возможных организаторов отравления Навального

10 сентября 2020, 07:33

К инциденту с Навальным могут быть причастны "высокопоставленные российские чиновники", считает госсекретарь США.

Помпео
Помпео не стал анонсировать меры официального Вашингтона относительно дела Навального / Reuters

Существует большая вероятность того, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального было заказано высокопоставленными чиновниками в Москве.

Такое предположение озвучил госсекретарь США Майк Помпео, полный текст интервью которого опубликован на сайте Госдепа.

По его словам, власти страны приложат все усилия, чтобы установить виновных в отравлении Навального.

"Я думаю, что люди во всем мире видят этот вид деятельности таким, какой он есть. И когда они видят попытку отравить диссидента, они признают, что есть существенный шанс, что это на самом деле исходило от высокопоставленных российских чиновников. Я думаю, что это нехорошо для русского народа", - заявил Помпео.

При этом Госсекретарь США отметил, что его ведомство не планирует анонсировать меры относительно этого дела, пока об этом не объявит президент Дональд Трамп.

"Это то, на что мы будем смотреть, оценивать и делать все возможное, чтобы снизить риск повторения подобных вещей в будущем", - добавил Помпео.

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Отравление Навального - что было ранее:

  • 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.
  • 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
  • 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера нашла в организме российского оппозиционера следы яда из группы Новичок.
  • 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.
  • Российские следователи предположили, что одной из версий ухудшения состояния здоровья оппозиционера Алексея Навального может быть его увлечение диетами.
  • 7 сентября немецкие врачи сообщили, что Алексей Навальный вышел из комы.
  • 8 сентября американские конгрессмены предложили президенту США Дональду Трампу отреагировать на отравление Алексея Навального так же, как на покушение на Сергея Скрипаля.

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