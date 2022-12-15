Пополнение для ВСУ: Германия передала Украине мощное вооружение и технику

За последние несколько дней Германия передала Украине различные снаряды и десятки транспортных средств.
Как сообщает пресс-служба немецкого правительства, бойцы ВСУ получили ракеты для системы ПВО IRIS-T.
По информации ведомства, за последние семь дней Украина получила от Германии:
- ракеты для IRIS-T;
- две бронированных ремонтно-эвакуационных машины;
- 30 тысяч снарядов к 40-мм гранатометам;
- пять тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;
- четыре машины скорой помощи;
- 18 грузовиков 8x8 со сменным кузовом.
Немецкие танки Leopard 2 для Украины
Председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПА НАТО Егор Чернев в ноябре рассказал о том, что Украина согласовала с Германией, Испанией и США механизм поставок Киеву танков Leopard 2. По словам Чернева, удалось устранить препятствия, которые мешали положительному решению вопроса.
Журналисты немецкого издания FAZ опубликовали статью, в которой речь шла о том, что Вашингтон не против передачи Украине танков Leopard 2. Но Берлин должен самостоятельно выступить с данной инициативой.
Руководитель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман подтвердила сведения, согласно которым США одобряют поставки Украине немецких танков Leopard 2. Американцы ожидают выполнения Германией своих обязательств.
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