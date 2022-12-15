Пополнение для ВСУ: Германия передала Украине мощное вооружение и технику

Германия предоставила Украине вооружение и технику для борьбы с Россией.

Германия, Iris-T / Коллаж pixabay, defenceredefined.com.cy

За последние несколько дней Германия передала Украине различные снаряды и десятки транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба немецкого правительства, бойцы ВСУ получили ракеты для системы ПВО IRIS-T.

По информации ведомства, за последние семь дней Украина получила от Германии:

ракеты для IRIS-T;

две бронированных ремонтно-эвакуационных машины;

30 тысяч снарядов к 40-мм гранатометам;

пять тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;

четыре машины скорой помощи;

18 грузовиков 8x8 со сменным кузовом.

Немецкие танки Leopard 2 для Украины

Председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПА НАТО Егор Чернев в ноябре рассказал о том, что Украина согласовала с Германией, Испанией и США механизм поставок Киеву танков Leopard 2. По словам Чернева, удалось устранить препятствия, которые мешали положительному решению вопроса.

Журналисты немецкого издания FAZ опубликовали статью, в которой речь шла о том, что Вашингтон не против передачи Украине танков Leopard 2. Но Берлин должен самостоятельно выступить с данной инициативой.

Руководитель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман подтвердила сведения, согласно которым США одобряют поставки Украине немецких танков Leopard 2. Американцы ожидают выполнения Германией своих обязательств.

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