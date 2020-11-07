Последняя надежда: дипломат объяснил, что спасет Трампа от поражения

Дональд Трамп / Фото Reuters

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый оценил заявление президента США Дональда Трампа, отказывающегося признавать свое поражение на выборах.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, Джо Байдену прогнозировали победу с большим отрывом, а за 2 недели до окончания выборов ему давали 8% победы.

"И именно Дональд Трамп на последнем этапе сделал спурт, который ему добавил голосов. Сейчас мы видим тенденцию к тому, что по подсчетам голосов больше наберет Байден, но это не значит, что результаты выборов будут установлены. Будет сложный сценарий, мы думали, что оно как-то решится, и один из кандидатов признает свое поражение, но в этот раз так не будет: традиция, которая началась в 1896 году, судя по выступлению Трампа, будет прервана", — сказал он.

По мнению дипломата, важной датой является 14 декабря, когда состоится собрание выборщиков

"Тут есть нюансы. На прошлых выборах 10 выборщиков изменили позицию, если разрыв будет небольшой, слово выборщиков может сыграть роль. Судя по всему, будут пересчитывать голоса, это и Верховный суд, суды, включается Конгресс. И тут важно, какая будет конфигурация в нижней палате, тут демократы сохранили большинство, но для установления результатов важно, какие представительства от каждого штата, и тут нет ясности. Ну и Сенат, мы не знаем, какой будет результат", — добавил Чалый.

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