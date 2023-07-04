Преемник Кадырова: генерал-разведчик назвал неожиданного кандидата

Николай Маломуж не исключил коалиционное правительство, выборы и новый формат власти в Чечне.

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Николай Маломуж спрогнозировал преемника Рамзана Кадырова / УНИАН, Скриншот

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал о вероятности смены власти в Чечне и передаче власти сыну Рамзана Кадырова – Ахмату.

"Сын Кадырова Ахмат может быть лидером только тогда, когда останется Путин, когда РФ будет контролировать ситуацию в целом в России и в самой Чечне", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Вместе с тем собеседник уверен в том, что сына Кадырова нужно держать под контролем.

"Потому что у него нет авторитета ни в вооруженных формированиях, ни в силовых структурах Чечни, ни в кланах, потому что они рассматривают его как "молодого пацана". И, разумеется, нет такого авторитета и среди народа Чеченской Республики", — считает он.

Кроме того, генерал армии также уверен в том, что приход к власти сына Рамзана Кадырова возможен лишь при поддержке Москвы.

"Поэтому в данный момент это возможно как продолжение традиции самого Рамзана, но при поддержке Москвы и непосредственно лидера России — Путина или того, кто может быстро прийти к власти, если такой вариант будет в России вместо развала. Тогда будет переходное коалиционное правительство, будут выборы и совсем другой формат власти, при котором у сына Кадырова нет шансов возглавить Чечню или удержаться там надолго", — добавил Маломуж.

Смотрите видео - интервью Николая Маломужа Главреду:

Ранее сообщалось, что у главы Чечни Рамзана Кадырова могло обостриться заболевание почек из-за чего он не появляется на официальных мероприятиях.

Такую информацию в своем Telegram-канале обнародовал чеченский оппозиционер, сторонник независимой Ичкерии Тумсо Абдурахманов (известный под псевдонимом Абу-Саддам Шишани).

"Поступает информация, что Кадыров находится при смерти и уже не разговаривает. Почки окончательно отказали, диализ не помогает", — написал он.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров появился на публике после слухов о его болезни. При этом у него на руке был замечен медицинский прибор. Глава Чечни принимал участие во встрече с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.

Глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев заявил, что Рамзан Кадыров стал зависим от каких-то лекарственных препаратов. Их он употребляет уже 15 лет.

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