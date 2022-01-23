Президент Армении неожиданно подал в отставку

Президент Армении / president.am

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку.

68-летний государственный деятель был на этой должности с 9 апреля 2018 года.

Сообщение политика о том, что он покидает свое кресло, появилось на его официальном сайте вечером в воскресенье, 23 января.

"Я долго думал и решил уйти с поста президента Республики после активной работы около четырех лет. Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике", - отметил Саркисян.

Политик сказал, что "не переставал верить в конечный национальный успех", что и было его главной мотивацией согласиться на предложение стать президентом страны.

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Будучи главой Армении, Саркисян, по его словам, стремился построить сильное и стабильное государство, используя "авторитет и связи, полученные в результате многолетней работы, свой международный политический и экономический потенциал".

Однако, как заявил он, Конституция не давала ему "соответствующих инструментов". "Корни некоторых наших потенциальных проблем скрыты в действующем Основном законе", – заявил лидер Армении.

"У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда президенту приходится быть гарантом государственности, фактически не имея никакого реального инструмента", – подчеркнул Саркисян.

Саркисян заявил, что Конституция не дает президенту Армении путей для эффективной работы.

Он высказал надежду, что со временем произойдут конституционные изменения, а следующий президент сможет работать в более сбалансированной среде.

"Мы живем в уникальной реальности: реальности, в которой президент не может влиять на вопросы войны или мира. Реальности, когда он не может наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными для государства и народа. Реальности, когда возможности президента воспринимаются не как преимущество для государства, а как угроза со стороны различных политических групп", – добавил политик.

Он также сказал, что на его должности не было возможности проявить свой потенциал полностью.

"Мир находится в зоне постоянной турбулентности, а у президента нет конституционного инструмента, чтобы помочь своей стране", – пояснил Саркисян.

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Политик отметил, что сам он, а иногда и его семья, были мишенью отдельных политических сил. Последних, как высказался государственный деятель, интересовали не столько его достижения на должности, сколько его прошлое, "различные теории заговоров и мифы".

"Эта "забота" обо мне выходит за рамки морали, в конечном итоге напрямую затрагивая мое здоровье", – признался президент.

Армен Саркисян - что известно

Саркисян был избран главой государства в 2018 году. После конституционных реформ 2015 года страна перешла на парламентскую форму правления.

Таким образом, полномочия президента являются исключительно представительскими, сам он избирается парламентом сроком на семь лет.

Армен Саркисян - дипломат, в 1996–1997 годах возглавлял армянское правительство, он был выдвинут фракциями правящей Республиканской партии Армении и ее коалиционного партнера - левонационалистической партии Дашнакцутюн.

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Напомним, в Армении политический кризис начался в ноябре 2020 года после того, как армянская сторона подписала соглашение о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Многие в Армении восприняли такой шаг, как капитуляцию.

В центре Еревана вспыхнули протесты. Оппозиционные партии потребовали отказа от вывода войск из Карабаха, произошли стычки с полицией, было много задержанных.

Потом протестующие потребовали, чтобы Никол Пашинян ушел с поста премьера.

В конце февраля Генштаб Армении призвал к отставке правительства Пашиняна. Премьер назвал шаг Генштаба попыткой военного переворота.

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