Президент Казахстана срочно позвонил Путину из-за войны в Украине

Путин и Токаев / kremlin.ru

Глава Казахстана Касым-Жомарта Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

"При обсуждении ситуации вокруг Украины Касым-Жомарт Токаев отметил исключительную важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров", - говорится в сообщении.

Главы государств обсудили актуальные вопросы, касающиеся экономического положения двух стран и двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.

В то же время, экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Альнур Мусаев сообщил, что Таджикистан и Киргизстан сдали позиции под давлением Путина и предоставят ему помощь в войне против Украины.

Мусаев сообщил, что на конфидециальном уровне Таджикистан и Киргизстан выразили готовность оказать РФ военную помощь: "Военная техника, боеприпасы, а также частично российский контингент из этих Центрально-азиатских республик вывозится в РФ для применения его на войне".

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Со стороны России также оказывается беспрецедентное давление на Казахстан с требованием встать на ее сторону в войне против Украины.

По последним заявлениям Токаева, отметил Мусаев, заметно что власть Казахстана также готова в режиме секретности оказать помощь России.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

27 февраля Владимир Путин объявил, что переводит силы сдерживания "в режим особого боевого дежурства".

28 февраля состоялись первые переговоры между Украиной и Россией.

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