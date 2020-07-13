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Дуда победил на президентских выборах в Польше

Действующий президент выиграл выборы.

13 июля 2020, 09:46
Анджей Дуда
Анджей Дуда выиграл выборы в Польше / Фото: REUTERS

Действующий президент Польши Анджей Дуда, по данным 99,97% голосования, выиграл второй тур президентских выборов. Он останется на посту на второй срок.

Об этом сообщает "Польское радио".

Как заявила Государственная избирательная комиссия Польши, по итогам подсчета 99,69% протоколов Дуду поддержали 51,21% избирателей, пришедших на участки.

Его оппонент, кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский, проиграл с незначительным отрывом и получил 48,79% голосов избирателей. Это означает, что Дуда выиграл с преимуществом почти в полмиллиона голосов.

Комиссия еще не получила протоколы с пяти избирательных участков, но, как отметил на пресс-конференции в понедельник утром представитель комиссии, количество неподсчитанных голосов существенно не повлияет на окончательный результат.

Явка на выборах в воскресенье была рекордной для современной Польши и составила 68,12%.

Читайте такжеПьяный украинец хотел взорвать участок на выборах в ПольшеНапомним, ранее сообщалось, действующий президент Польши Анджей Дуда, согласно данным экзит-полов, 12 июля одержал победу во втором туре выборов главы государства, за него отдали голоса 50,4% избирателей.

Его конкурент, представитель оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский получает 49,6% голосов.

Следует добавить, что результаты предварительные, находятся в пределах статистической погрешности в 2%, поэтому на самом деле окончательного победителя президентских выборов назвать пока нельзя. Наблюдатели, между тем, отмечают, что Дуда "лишь на волосок" обошел Тшасковского.

Анжей Дуда новости Польши выборы
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