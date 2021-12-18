Призыв Байдена к Путину и давление Москвы на Киев: Россия стягивает войска к границам Украины

У границ Украины сконцентрированы более 50 батальонных тактических групп - CNN / Reuters

Президент США Джо Байден призвал хозяина Кремля Владимира Путина снизить напряженность в регионе, однако несмотря на эту просьбу Россия продолжает концентрировать войска у границ Украины. Речь идет о 50 батальонных тактических группах, состав каждой из которых может насчитывать до 900 человек. Такие военные подразделения сыграли ключевую роль во время оккупации Крыма и вторжения на Донбасс в 2014 году.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники, близкие к американской разведке, в течение нескольких последних дней фиксируется усиление концентрации российских войск у границ Украины. Войска и техника перебрасываются железнодорожным и воздушным транспортом.

Читайте такжеНАТО "бьет" по РФ, а в Украине будут войска Запада: Путин рассказал, пойдет ли Москва в атакуСогласно оценкам разведки США, у рубежей украинского государства дислоцируются более 50 батальонных тактических групп. Еще 6 подразделений едут в пункты назначения. В каждой из таких групп может быть до 900 человек, это самодостаточные боевые единицы, которые могут включать артиллерию, противотанковые средства, а также разведывательные и инженерные подразделения.

Журналисты подчеркивают, что именно такие военные подразделения сыграли ключевую роль в событиях начала российско-украинской войны в 2014 году, когда Россия захватила Крымский полуостров и осуществила военное вторжение на Донбасс.

Войска России у границ Украины

О концентрации военных подразделений РФ у рубежей Украины в конце октября сообщили американские издания The Washington Post и Politico. Они продемонстрировали спутниковые снимки передислокации российских войск.

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Министр обороны Алексей Резников заявлял, что у границ Украины находятся 94 тысячи российских военных. В Киеве не исключают усиления присутствия контингента РФ до 175 000, однако украинское государство к этому готово.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Москва усилила свое военное присутствие у границ Украины. Россия пока не наступает, а для проведения операции против украинского государства россиянам может понадобиться около 500-600 тысяч войск.

Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждал, что маневры России с войсками у границ Украины связаны с, дескать, угрозой НАТО российским кордонам. В Москве призывали к проведению встречи Путина с главой Белого дома Байденом.

Встреча Байдена и Путина по видеосвязи состоялась 7 декабря. По итогам переговоров в Белом доме сообщили, что Байден поддержал Украину, осудил действия РФ по войскам у украинских границ и не предоставил Москве гарантий о нерасширении НАТО на восток и отказа Киева на курс в Североатлантический альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не откажется от планов по вступлению в НАТО взамен на гарантии Москвы, поскольку украинское государство не верит обещаниям РФ.

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