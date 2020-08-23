В Минске люди собрались у резиденции президента: Лукашенко эвакуировали – СМИ

Александр Лукашенко / Reuters

В Минске колонна протестующих подошла к резиденции президента Беларуси.

Как сообщают белорусские телеграм-каналы, по неподтвержденным данным, сам Лукашенко находился в это время в здании Дворца независимости.

"Эвакуация Лукашенко из Дворца началась прямо в эти минуты", - сообщает телеграм-канал NEXTA Live.

Как уточняет белорусский информационный портал Tut.by в Телеграм, ко Дворцу независимости в Минске прилетел вертолет.

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Позднее появилось видео вертолета над резиденцией президента Беларуси. По данным белорусских оппозиционных ресурсов, на нем был эвакуирован сам Лукашенко.

Кроме того, в Сети также опубликовали кадры с бронетехникой на подступах к дворцу Лукашенко в Минске.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минске к местам проведения акций оппозиции, перебросили грузовики с военными.

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В Министерстве обороны Беларуси пригрозили участникам массовых акций протеста, что они "могут иметь дело с армией".