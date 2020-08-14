В Беларуси девушки бросились обнимать ОМОН, опустивший щиты

Белоруски бросились обнимать омоновцев / Фото: скриншот из видео

В Минске 14 августа участницы акции протеста бросились обнимать сотрудников ОМОНа, который принял решение опустить щиты.

Видео обнародовано в нескольких местных Telegram-каналах.

На площади Независимости перед зданием правительства Белоруссии ОМОН опустил щиты в знак солидарности с манифестантами. Затем вышли новые отряды сотрудников правоохранительных органов, но они не проявляют агрессии.

Силовики заявляют, что люди могут стоять у здания правительства "столько, сколько хотят", и если не будет провокаций, ОМОН не применит силу первым.

Читайте такжеВ Беларуси у "организатора акций" нашли портрет Бандеры и символику СБУКогда сотрудники ОМОНа синхронно опустили щиты, из толпы к ним бросились девушки, которые стали обнимать и целовать бойцов, вручая им цветы.

"Молодцы!" - начали скандировать протестующие.

Дом правительства охраняет не менее 60 силовиков в полной экипировке, которых митингующие призывают переходить "на сторону народа".

Митингующие скандируют у Дома правительства "Армия с народом!" и "Уезжай!", а также требуют, чтобы к ним вышел мэр Минска.

/ Фото: Sputnik

/ Фото: Tut.by

Протесты в Беларуси

Напомним, в Минске 10 августа на улице Пушкинской погиб протестующий, который стал первой жертвой уличных протестов после оглашения результатов выборов президента Беларуси.

Как ранее сообщалось, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Массовые протесты в Беларуси начались после того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым безоговорочным лидером избирательной гонки является действующий президент Александр Лукашенко.