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"Спецназовец-фитнесс-тренер и советские кокарды": в Беларуси силовики выбрасывают форму в мусорники

13 августа 2020, 11:15

В Беларуси стартовал флешмоб, в ходе которого бывшие и нынешние силовики выбрасывают служебную форму.

В Беларуси силовики выбрасывают форму в мусорники / скриншот из видео

В Сети (по большей части на оппозиционных власти Александра Лукашенко Telegram-каналах) начался видео- и фотофлешмоб, в ходе которого бойцы спецназа и внутренних войск в знак протеста против жестоких разгонов протестующих в Беларуси выбрасывают кители и береты в мусорные контейнеры.

"Братства спецназа в Беларуси больше нет", – к примеру, утверждает один из мужчин на видео, после чего решительно выбрасывает черный берет в контейнер для мусора.

Кроме того, во флешмобе приняли участие и сотрудники милиции / ГАИ.

Однако вскоре пользователи Сети установили, что некоторые из участников флешмоба оказались вовсе не белорусскими силовиками. К примеру, один из "спецназовцев", оказался эмигрантом из Беларуси, который работает фитнес-тренером в Берлине.

Кроме того, у некоторых участников флешмоба на фуражках и беретах знаки-кокарды советского образца.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Массовые протесты в Беларуси начались после того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым безоговорочным лидером избирательной гонки является действующий президент Александр Лукашенко.

Белорусская оппозиция утверждает, что во время выборов были масштабные фальсификации. По всей стране люди вышли на акции протеста, чтобы отстоять свое право выбирать президента. Силовики жестоко расправляются с протестующими, активно используя светошумовые гранаты и прочее подобное оружие.

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