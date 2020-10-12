Протесты в Беларуси: Тихановская заявила о новом этапе насилия над беларусским народом

Светлана Тихановская / Reuters

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на жесткие и массовые задержания мирных людей на протестах 11 октября по всей Беларуси.

По ее словам, в стране начался новый этап насилия. Заявление Тихановской опубликовано в Telegram-канал Пул Первой.

"Я не сплю, как и все беларусы сейчас. Сотни задержанных, массовые избиения, кровь – это единственный ответ, на который они способны. За два месяца мы заплатили за свою свободу очень страшную цену. Но нас – больше, и мы добьёмся своего. Вы сами знаете, что делать", - заявила Тихановская.

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