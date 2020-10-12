Протесты в Беларуси: Тихановская заявила о новом этапе насилия над беларусским народом

Во время акций протеста в Минске 11 октября задержали 527 человек.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на жесткие и массовые задержания мирных людей на протестах 11 октября по всей Беларуси.
По ее словам, в стране начался новый этап насилия. Заявление Тихановской опубликовано в Telegram-канал Пул Первой.
"Я не сплю, как и все беларусы сейчас. Сотни задержанных, массовые избиения, кровь – это единственный ответ, на который они способны. За два месяца мы заплатили за свою свободу очень страшную цену. Но нас – больше, и мы добьёмся своего. Вы сами знаете, что делать", - заявила Тихановская.
Напомним:
- 11 октября в Минске и региональных городах состоялся воскресный Марш гордости.
- Во время акций протеста в Минске 11 октября задержали 527 человек. Среди задержанных - много журналистов и фотографов. Об этом сообщает правозащитная организация Весна.
- Больше всего задержанных в Минске. Также задержания происходили в Бресте, Гомеле, Витебске и других крупных городах страны.
- Сотрудники правоохранительных органов при столкновении с протестующими в центре Минска применили перцовый газ, в ход пошли и дубинки. Кроме того, очевидцы в Минске сообщают о взрыве у Стелы светошумовой гранаты.
Автор: Анна Багрий