УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Хабаровске продолжаются массовые протесты: новый губернатор не общается с протестующими

Несколько недель подряд на российском Дальнем Востоке идут протесты.

25 июля 2020, 16:45
Хабаровск, протесты
В Хабаровске продолжаются массовые протесты / Reuters

В субботу, 25 июля, в российском Хабаровске прошла новая крупная акция протеста в поддержку арестованного правоохранителями бывшего губернатора Сергея Фургала.

Об этом сообщает портал Медуза.

Согласно имеющейся информации, на улицы вышли от 6,5 тысячи до 40 тысяч горожан.

Сообщается, что нынешняя несанкционированная акция протеста в поддержку Фургала стала уже пятнадцатой по счету. Как и в прошлые разы, митинг стартовал на площади Ленина. Активисты прошли по центральным улицам, после чего вернулись на площадь.

На этот раз во время ходы протестующие скандировали лозунги "Свободу Фургалу", "Пока мы едины — мы непобедимы", "Это наш край", а также "Долой царя", "Россия, просыпайся" и "Путина в отставку".

Недавно назначенный губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев не захотел общаться с активистами, которые неоднократно требовали встречи с ним. На нынешних выходных, 25-26 июля 2020 года, он отправился в рабочую поездку по краю.

Читайте такжеПутинскую помоечную шпану испугал Хабаровск, но за власть она будет воевать до последнего

Напомним, местные жители уже несколько недель активно протестуют против ареста губернатора края Сергея Фургала, устраивая многотысячные митинги.

новости России протесты протесты в Хабаровске Сергей Фургал
Сейчас вы просматриваете новость «В Хабаровске продолжаются массовые протесты: новый губернатор не общается с протестующими». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

23:56
В США разработали прибор для мгновенного выявления коронавируса
23:28
"Покончит с собой": советник Авакова высказался о преступнике из Полтавы Видео
23:02
"Управляемый хаос": Лукашенко оценил перспективы уличных протестов в стране Видео
22:35
На границе с Польшей образовались огромные очереди из грузовиков - в чем причина
22:05
Умер легендарный рок-музыкант и гитарист Питер Грин
22:01
Минздрав о коронавирусе: украинский сценарий отличается от европейского
21:31
Ученые создали уникальную маску, способную "убить" коронавирус
21:01
"Ждем провокаций": в ООС рассказали о подготовке к перемирию на Донбассе Видео
20:36
Коронавирус в Украине и мире на 25 июля: за сутки поставили рекордное количество диагнозов Видео
20:06
В Минздраве впервые озвучили стоимость вакцины от Covid-19 для украинцев Видео
20:05
"Артисты все очень тонкие": Наташа Королева вступилась за Ефремова
19:27
"Сделать изгоем": оппозиционер Цепкало сбежал в Россию и накинулся на Лукашенко Видео
19:17
"Выкуп" в биткоинах: стали известны неожиданные подробности взрывов в Киеве Видео
18:53
Комаровский поведал, как спастись от сухого воздуха при использовании кондиционера
18:42
Надежда Мейхер рассказала, чего не смогла добиться в жизни из-за громадной груди Видео
18:29
Кулеба сделал громкое заявление о незаконной аннексии Крыма
17:55
Губительная эпидемия: в Киеве новая вспышка коронавируса Видео
17:36
Дания запретила работы по "Северному потоку-2": стала известна причина
17:31
Громкий хлопок и брызги: в Одессе провалилась новая попытка подъема затонувшего танкера Видео
16:56
В полиции раскрыли детали спецоперации по поиску сбежавшего полтавского террориста Видео
16:45
В Хабаровске продолжаются массовые протесты: новый губернатор не общается с протестующими Видео
16:38
Украина будет бороться за вакцину от COVID-19: Зеленский призвал власть к решительным действиям Видео
16:27
В Украине выросло число областей, не готовых к ослаблению карантина Видео
16:02
"Пришел и уехал": Якубович рассказал, как участвовал в Чеченской войне
15:46
Уничтожат ли санкции Северный поток-2: в США дали неожиданный ответ
15:36
На Хмельниччине "Хонда" влетела в "скорую": много пострадавших
15:28
Звериный нюх: в Германии научили псов вынюхивать коронавирус
15:07
"Снег" посреди лета: популярный украинский курорт накрыла стихия Фото Видео
14:58
Карантин в Украине: врач рассказал, почему может произойти крах из-за COVID-19
14:50
Смогли повторить: в захваченном Крыму россияне утопили бронемашину Видео
14:49
Умереть от COVID-19: в Великобритании назвали "любимчиков" коронавируса Видео
14:30
Резкое ухудшение погоды: Украину накроют дожди с грозами - синоптик Видео
14:06
Держал на привязи и лупил палкой: в Кривом Роге полиция освободила мужчину из плена знакомого
13:51
"Люди вне закона": Кравчук оценил риски нового перемирия на Донбассе Видео
13:29
В дельфинарии Алушты расчленили дельфина
13:07
Гороскоп всех знаков Зодиака на 26 июля: финансовая прибыль, подарок и заманчивое предложение
13:01
"Крым будут отжимать": музыкант рассказал, как Боярский еще в 2000-х шутил об аннексии полуострова
12:58
"Коронавирус может уйти, как испанка": врач дал неожиданный прогноз Видео
12:25
Поймать полтавского террориста: в полиции прокомментировали информацию о вознаграждении Видео
12:13
Степанов рассказал, на кого в Украине охотится COVID-19 Видео
12:02
Авто могут останавливать и сейчас: юрист объяснил нюанс закона о расширении прав полиции
11:39
Два метра не спасут: коронавирус в воздухе летает на большие расстояния - ученые Видео
11:23
Запрет на въезд из-за COVID-19: Украина попала в "красный" список страны ЕС Видео
11:20
Стрижки до плеч 2020 – самые модные омолаживающие прически: фото Фото
10:19
Лох с гангреной на ногах: как Украина готовится к кризису мнение
10:13
В Украине хотят повысить пенсии: кто и сколько может получить Видео
10:06
В Киеве на Печерске расстреляли студентов из Азербайджана
09:55
Гороскоп всех знаков Зодиака на 25 июля: обманы, лживые обещания и болезненный разрыв отношений
09:23
Зеленский рассказал, кто будет лечить туристов из Украины, подцепивших COVID-19 в Египте
09:09
Коронавирус в Украине "взбесился" - за сутки более 1000 случаев заражения Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять