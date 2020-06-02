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"Ударили кулаком в голову": в США напали на украинскую журналистку

2 июня 2020, 23:29

Демонстрант намеревался забрать у журналистки камеру, однако, ему это не удалось сделать.

В США напали на журналистку Голоса Америки - фото Facebook

В США продолжаются массовые акции протеста, которые начались 25 мая после того, как полицейский убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда – просто наступив ему на шею.

Сегодня в американском городе Санта-Моника один из демонстрантов напал на украинскую журналистку Кристину Шевченко. Она снимала сюжет для программы chastime, выходящей на "Голосе Америки". Об этом журналистка написала в Facebook.

По словам Шевченко, демонстрант ударил ее кулаком в голову во время съемки сюжета. После этого он хотел забрать камеру. Его удалось снять на видео.

"Около 10 минут никто не трогал, а потом момент - и в глазах потемнело от удара кулаком в темя. Я потеряла сознание на несколько секунд и упала. Штатив с камерой также упали мне на стопу. Я начала кричать, что я пресса и мне удалось встать на одну ногу", - сообщила она.

Шевченко добавила, что ей удалось добраться к машине, а впоследствии медики диагностировали у нее перелом двух пальцев на ноге и легкую травму головы. Полиции во время нападения не было.

Протесты в США

Напомним, ранее 25 мая в городе Миннеаполис штат Миннесота, полицейский убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда – просто наступив ему на шею. После чего местные жители обвинили правоохранителей в расизме и сожгли полицейский участок. Затем начались протесты по всей стране ‒ с полномасштабными массовыми беспорядками. Власти многих американских городов один за другим начали вводить комендантский час ‒ по причине погромов.

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