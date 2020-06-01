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"Майдан" в США: в Чикаго погибли 16 человек, задержали дочь мэра Нью-Йорка

1 июня 2020, 14:37

Сейчас в Чикаго действует комендантский час, введенный из-за протестов, вспыхнувших после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

протесты в США
В США 140 городов охватили протесты / GettyImages

Протесты и погромы в США, которые начались после убийства полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса, не утихают уже седьмой день. В американском Чикаго за последние три дня произошли несколько инцидентов со стрельбой, в которых погибли 16 человек, еще по меньшей мере 30 ранены.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.

По информации, сейчас в Чикаго действует комендантский час, введенный из-за протестов, вспыхнувших после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полицейского. Кроме того, мэр города Лори Лайтфут заявила в воскресенье, 31 мая, что в городе будут задействованы силы Национальной гвардии.

Стало известно, что в США уже 21 штат задействовал Национальную гвардию для урегулирования массовых беспорядков, пишет New York Times.

По данным издания, протесты охватили уже около 140 городов. Во многих городах из-за протестов действует режим ЧС, введены комендантские часы.

Кроме того, вечером 31 мая во время протестов в Нью-Йорке была задержана дочь мэра города Билла де Блазио Кьяра. Об этом сообщает телеканал NY1.

25-летняя дочь мэра принимала участие в протестах, ее задержали на пересечении Бродвея и 12-й улицы в числе около сотни человек. Полиция потребовала, чтобы толпа демонстрантов очистила дорогу, однако те не подчинились. В итоге они были задержаны.

Всем им предъявили обвинения в нарушении общественного порядка, после чего отпустили.

Как известно, 25 мая в городе Миннеаполис штат Миннесота, полицейский убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда – он наступил ему на шею. После чего люди обвинили правоохранителей в расизме и сожгли полицейский участок. Затем "взорвалась" вся страна - народ вышел на улицы и устроил массовые беспорядки. Американские города один за другим начали вводить комендантский час из-за погромов.

Читайте такжеСША в огне: протесты охватили 70 городов, Трампа прячут в бункере, много задержанныхНапомним, ранее появились новые детали убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Как оказалось, жертва и убийца вместе работали охранниками-вышибалами в одном из ночных клубов Миннеаполиса.

По сообщениям СМИ, Шовен охранял клуб снаружи, Флойд - внутри.

"Они оба были вышибалами в этом ресторане в течение 17 лет. Офицер Шовен знал Джорджа. Они были коллегами в течение очень долгого времени", - заявила вице-президент городского совета Миннеаполиса Андреа Дженкинс.

протесты новости США
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