В Сиэтле радикалы напали на полицейский участок, десятки копов получили ранения

В США продолжаются акции протестов / Reuters

В Соединенных Штатах Америки продолжаются уличные акции протеста BLM. В городе Луисвилль (штат Кентукки) вспыхнула перестрелка, в результате чего были ранены три человека.

Об этом сообщает Courier Journal.

Шествие, посвященное памяти убитой 26-летней афроамериканки Бреонне Тейлор, остановилось, когда в колонне началась стрельба. В полиции уточнили, что все раненые и инициаторы перестрелки - члены одного и того же радикального вооруженного формирования.

Инцидент случился в 20.00 по киевскому времени, всех пострадавших госпитализировали.

В то же время в городе Сиэтл (США, штат Вашингтон) радикалы подожгли изолятор и хотели взорвать участок полиции. В итоге задержаны 45 человек, 21 правоохранитель ранен, один сотрудник полиции госпитализирован.

Об этом в воскресенье, 26 июля, информирует полиция Сиэтла в Twitter.

"Из-за продолжающегося причинения ущерба и угроз общественной безопасности, в связи с этим инцидентом, полиция Сиэтла объявляет демонстрацию мятежом", - говорится в сообщении.

В полиции также рассказали о том, что протестующие подожгли строительный вагончик и конструкции на территории строящегося центра заключения для несовершеннолетних преступников. Кроме того, демонстранты попытались взорвать стены полицейского участка. Протестующие бросали в полицейских кирпичи, камни, бутылки и взрывоопасные вещества.

Читайте такжеСША в огне: протесты охватили 140 городов, много задержанных, есть убитыеНапомним, ранее в Чикаго произошла массовая стрельба, в которой получили ранения как минимум 16 человек.

Расстрел группы чернокожих людей бандой афроамериканцев произошел во время похорон афроамериканца, застреленного неделю назад другим афроамериканцем. Преступники открыли огонь, когда люди выходили с похорон в районе Грэшем Чикаго.

Пострадавшие в возрасте от 21 до 65 лет были доставлены в больницы в тяжелом состоянии. Среди них – десять женщин. Количество стрелков в настоящее время неизвестно.