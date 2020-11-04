Протесты в Вашингтоне: начались столкновения с полицией, есть первые задержанные

Недалеко от Белого дома периодически происходят стычки и между самими демонстрантами.
Выборы в США только недавно завершились, а в Вашингтоне уже неспокойно. Недалеко от Белого дома собрались протестующие, которые ждут результатов выборов. Уже произошло несколько потасовок между демонстрантами и полицией.
Протестующие пришли с плакатами против нынешнего президента Дональда Трампа. На них написано "Трамп все время врет" и "Уберите Трампа", передает NBC Washington.
Несмотря на то, что протесты являются мирными, все же случилось два небольших столкновения, были задержаны трое американцев.
Еще один марш около 23:00 устроила группа неизвестных в шлемах и противогазах.
На BLM Plaza в Вашингтоне, недалеко от Белого дома, периодически происходят стычки между собравшимися демонстрантами. Некоторые из них пришли с битами.
Выборы в США - последние новости:
- В Америке 3 ноября прошли президентские выборы. Согласно предварительным данным в режиме реального времени, кандидат от Демократической партии Джо Байден набирает 49,8% голосов избирателей, а "республиканец" Дональд Трамп – 48,6%. У Байдена 220 голосов выборщиков, у Трампа – 213. Для победы нужно набрать 270 голосов.
- Известно, что Трампу удалось занять лидирующие позиции в шести ключевых штатах – Флориде, Джорджии, Айове, Северной Каролине, Техасе и Огайо.
- Действующий глава государства, кандидат пост президента Дональд Трамп сделал заявление о своей победе на выборах.
- Трамп также заявил, что он и его команда готовы обратиться в Верховный суд США в том случае, если официально победа не подтвердится.
Избирательная система США. Как выбирают президента и вице-президента
Президента и вице-президента США выбирают вместе на выборах, которые проходят раз в четыре года. Американский президент не может занимать этот пост более двух сроков.
Выборы в США непрямые. Победитель избирательной гонки определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.
Выборщиков – обычно это сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к соответствующему кандидату в президенты – отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня.
Ко дню выборов в США в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.
День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования на выборах президента. Всенародное голосование происходит во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года.
В Коллегии выборщиков отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.
Практически во всех штатах действует система "победитель получает все", то есть все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. Исключением являются штаты Мэн и Небраска, где в каждом из избирательных округов избирается по одному выборщику, а оставшиеся места (их всегда два) определяются по итогам общего голосования в штате.
Хотя Конституция США не обязывает выборщиков голосовать за кандидата, получившего наибольшее количество голосов, законы 33 штатов и округа Колумбия требуют от них соблюдения этого правила. Выборщиков, которые голосуют вразрез с их обязательствами, называют "ненадежными". В пяти американских штатах таким людям грозит наказание, а 14 - предусматривают отмену голосования с заменой выборщика.
Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой Представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность.