Протесты в Вашингтоне: начались столкновения с полицией, есть первые задержанные

В Вашингтоне начались протесты / Фото Reuters

Выборы в США только недавно завершились, а в Вашингтоне уже неспокойно. Недалеко от Белого дома собрались протестующие, которые ждут результатов выборов. Уже произошло несколько потасовок между демонстрантами и полицией.

Протестующие пришли с плакатами против нынешнего президента Дональда Трампа. На них написано "Трамп все время врет" и "Уберите Трампа", передает NBC Washington.

Несмотря на то, что протесты являются мирными, все же случилось два небольших столкновения, были задержаны трое американцев.

Еще один марш около 23:00 устроила группа неизвестных в шлемах и противогазах.

На BLM Plaza в Вашингтоне, недалеко от Белого дома, периодически происходят стычки между собравшимися демонстрантами. Некоторые из них пришли с битами.

Выборы в США - последние новости:

В Америке 3 ноября прошли президентские выборы. Согласно предварительным данным в режиме реального времени, кандидат от Демократической партии Джо Байден набирает 49,8% голосов избирателей, а "республиканец" Дональд Трамп – 48,6%. У Байдена 220 голосов выборщиков, у Трампа – 213. Для победы нужно набрать 270 голосов.

Известно, что Трампу удалось занять лидирующие позиции в шести ключевых штатах – Флориде, Джорджии, Айове, Северной Каролине, Техасе и Огайо.

Действующий глава государства, кандидат пост президента Дональд Трамп сделал заявление о своей победе на выборах.

Трамп также заявил, что он и его команда готовы обратиться в Верховный суд США в том случае, если официально победа не подтвердится.