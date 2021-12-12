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Провал новой "сделки" США и ФРГ: Германия не зарубит СП-2, если РФ нападет на Украину – Bloomberg

12 декабря 2021, 15:45
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Новое правительство не планирует вмешиваться в ситуацию с сертификацией Северного потока-2, утверждают американские журналисты.

Северный поток-2
В Германии не обещали США остановить Северный поток-2 в случае нападения России на Украину - Bloomberg / Reuters

Германия не обещала США приостановить реализацию российского энергетического проекта Северный поток-2 в случае военного вторжения России на территорию Украины. Берлин не видит смысла в подобных гарантиях в ситуации, когда судьба трубопровода Газпрома решается немецким регулятором.

Как сообщает американское агентство Bloomberg, в Берлине пока не видят необходимости гарантировать приостановку реализации проекта СП-2 в случае нападения России на Украину, поскольку сейчас судьба магистрали зависит от немецких регуляторов.Читайте такжеСделка США и ФРГ по СП-2 провалилась: Газпром намерен полностью обрубить транзит газа через Украину

"Представитель правительства Германии опроверг утверждения США о том, что Берлин сигнализировал Вашингтону об остановке Северного потока-2 в том случае, если президент России Владимир Путин вторгнется в Украину. По словам чиновника, на данном этапе в такой гарантии нет необходимости поскольку переговоры носят конфиденциальный характер: до тех пор, пока судьба трубопровода зависит от регулирующих органов, у правительства Шольца нет механизма для вмешательства", - сообщает издание со ссылкой на анонимный источник в Берлине.

Подчеркивается, что Шольц, скорее всего, продолжит линию Меркель в вопросе Северного потока-2. Причем если в Христианско-демократической партии были некоторые сомнения по поводу трубы Газпрома, то "социал-демократы" практически полностью поддерживают запуск магистрали.

Возможно, против СП-2 будут выступать "зеленые", однако сопредседатель политической силы Анналена Бербок, которая ранее критиковала реализацию трубопровода, после своего назначения министром иностранных дел воздерживается от комментариев на эту тему.

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Северный поток-2 и вторжение России в Украину

Ранее немецкое информагентство Reuters со ссылкой на источник в Конгрессе сообщило, что США и Германия договорились о закрытии Берлином проекта Северный поток-2 в случае военной атаки Москвы на Киева.

Напомним, представитель Министерства экономики Германии Нина-Мари Гюттлер заявила, что запуск российской магистрали Северный поток-2 не состоится до того момента, пока не будет завершена процедура сертификации компании-оператора трубопровода.

Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген сказал, что министр иностранных дел Анналена Бербок должна определиться с позицией по Северному потоку-2. По его словам, нельзя допустить, чтобы запуск СП-2 происходил на фоне военного вторжения России в Украину.

ФРГ приостановила сертификацию Северного потока-2

Федеральное сетевое агентство Германии 16 ноября приостановило процедуру сертификации газопровода СП-2. Регулятор считает, что структура собственности проекта не отвечает требованиям немецкого законодательства.

Для того чтобы сертификация Северного потока-2 была завершена, компания Nord Stream AG должна создать новое юридическое лицо, которое станет собственником немецкого участка магистрали.

До тех пор, пока Россия не выполнит требование немецкого регулятора, сертификация СП-2 возобновлена не будет.

Председатель НАК Нафтогаз Юрий Витренко заявил, что Россия в процессе сертификации Северного потока-2 решила перейти к "юридическим трюкам". По его словам, Газпром пытается зарегистрировать в Германии компанию, которая, дескать, станет оператором только немецкого участка трубопровода. Это нарушение европейского законодательства. США должны ввести санкции против такой компании.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Россия выполнит все требования Германии по Северному потоку-2 для того, чтобы запуск трубопровода состоялся как можно скорее.

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