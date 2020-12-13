Провал Путина на Кавказе: эксперт объяснил, как РФ проиграла Турции Карабах

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган / GettyImages

Результаты войны за Нагорный Карабах говорят о полной потере Россией влияния на Южном Кавказе.

Как подчеркнул российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью Апострофу, это показывает провал всей политики России на постсоветском пространстве.

"Эта потеря контроля уже косвенно влияет на Украину, потому что это самое яркое проявление провала всей политики России на постсоветском пространстве. Она одинакова на всем пространстве", - отметил эксперт.

По его словам, Москва искусственно поддерживала конфликт в Карабахе, чтобы через него угрожать и шантажировать Армению и Азербайджан и сохранять свое влияние на них.

Публицист убежден, что РФ посредством войны в Карабахе пыталась "наказать" премьера Никола Пашиняна.

"В этом идея Москвы. Они думали наказать Пашиняна, дать азербайджанцам захватить пару районов, а потом Путин спустится весь в белом и как миротворец разведет стороны, которые должны будут остаться ему благодарны. Но появился новый фактор – Турция, блестяще подготовившая азербайджанскую армию. И все закончилось совсем не по сценарию Путина", - добавил Пионтковский.

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

Азербайджан, Армения и Россия 9 ноября подписали соглашение о завершении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, регион должны покинуть армянские вооруженные силы и воинские формирования НКР. На новой линии разграничения размещаются войска РФ.

История войны за Нагорный Карабах