Провалы оккупантов бьют по планам Путина: в ISW сделали прогноз о послании 21 февраля

В прошлом году Путину пришлось несколько раз отложить свое послание парламенту агрессора России из-за неудач на войне и обостренной критики действий Москвы.

Путин вряд ли рискнет объявить новую мобилизацию в России - Институт изучения войны / Коллаж скриншот YouTube, Минобороны РФ

Директор страны-оккупанта России Владимир Путин в своем послании к федеральному собранию вряд ли решится объявить о новой мобилизации или других мерах, направленных на эскалацию войны против Украины. Скорее всего, он сделает акцент на, дескать, "интеграции" оккупированных территорий, чтобы выдать ее в качестве якобы "достижения". Об этом заявили в Институте изучения войны.

Аналитики ISW полагают, что Путин 21 февраля в рамках послания российскому парламенту не будет делать заявлений о новой мобилизации или же других мероприятиях по усилению войны против Украины.

"Послание президента РФ к Федеральному собранию, Госдуме и Совету Федерации России – это ежегодная речь, внесенная в российскую конституцию в феврале 1994 года. В 2022 году Путин несколько раз откладывал свое ежегодное послание к Федеральному собранию, вероятно, надеясь, в конце концов, использовать эту речь, чтобы отпраздновать масштабные победы России в Украине, но не смог это сделать из-за отсутствия таких побед и на фоне обостренной критики руководства Кремля", - отмечается в сводке.

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Эксперты акцентировали внимание на том, что Путин, вероятно, запланировал свою речь на первую годовщину признания Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе. Дескать, об "интеграции" захваченных территорий Украины он объявит в качестве "военного успеха" российских захватчиков.

"Путин, вероятно, переупакует российские меры по интеграции оккупированных территорий в Российскую Федерацию как новое достижение. Путин мог бы объявить о начале следующей волны мобилизации, хотя большинство индикаторов и оценок свидетельствуют о том, что он не сделает этого сейчас", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Новое наступление России на Украину

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявили, что у агрессора России нет ресурсов для проведения масштабного военного наступления.

По данным разведчиков, оккупанты попытаются организовать атаки в Донецкой и Луганской областях, чтобы добиться определенного продвижения.

Журналисты The New York Times опубликовали статью в которой говорилось о том, что Москва собирает десятки тысяч солдат, чтобы попытаться окружить ВСУ на Донбассе. В качестве отвлекающего маневра оккупанты могут открыть второй фронт в Харьковской и Сумской областях.

В Институте изучения войны предположили, что оккупационная армия России столкнулась с проблемами в ходе наступления на Донбассе из-за недостаточно подготовленных войск. Большинство кадров оккупантов – мобилизованные. Аналитики в качестве примера вспомнили о ситуации под Угледаром, когда 155-я бригада морских пехотинцев врага была разгромлена войсками ВСУ.

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Война России против Украины: