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"Психоз разжигания в Европе войны": Лукашенко собрался первым идти на войну

21 февраля 2022, 20:11

В последнее время рядом с большим психозом на фоне пандемии развернулся еще один.

Лукашенко Путин
Лукашенко и Путин / kanaldom.tv

Александр Лукашенко в очередной раз выступил с заявлением из-за вторжения России в Украину.

По словам Лукашенко, нужно делать все, чтобы сберечь Беларусь.

Он отметил, что в последнее время рядом с большим психозом на фоне пандемии развернулся еще один - психоз разжигания в Европе войны.

"Мы снова оказались в эпицентре этих событий....Война - это страшно, еще хуже будет, чем сейчас. Мы ведь привыкли к хорошим условиям. Поэтому нам нужно делать все, чтобы сохранить нашу страну. Но если... (я всегда народу открыто это говорю) мы, люди в погонах, первыми пойдем, чтобы защитить нашу Родину", - подчеркнул Лукашенко, сообщает БелТА.

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Обострение на Донбассе

18 февраля главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин на Донбассе объявил массовую эвакуацию населения. Жителям временно оккупированных районов Донецкой области боевик предложил уехать в Ростовскую область Российской Федерации.

Вскоре к Пушилину присоединился и Леонид Пасечник - главарь группировки "ЛНР", который тоже призвал жителей временно оккупированных территорий уезжать в Россию.

Вечером 18 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не готовит нападение на Донбассе, как сообщают оккупационные пропагандистские СМИ.

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Александр Лукашенко
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