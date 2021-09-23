Путин будет готов к встрече с Зеленским: в Кремле объявили об ожидании переговоров

Встреча Путина и Зеленского, "безусловно", состоится - Песков / коллаж УНИАН

Встреча главы РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, "безусловно", состоится тогда, когда появится переговорная повестка дня для дискуссии лидеров двух государств. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Как сообщает Коммерсант, в Кремле ожидают встречи Путина и Зеленского после появления переговорной повестки дня. Нужно понимание того, о чем будут говорить главы государств.

"Безусловно, два президента встретятся, когда они оба будут готовы, когда будет какая-то повестка дня их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Читайте такжеПутин готов встречаться с Зеленским: в Кремле поставили условие по КрымуНапомним, ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал, что Владимир Зеленский готов к встрече с российским главой государства Владимиром Путиным в том случае, если будет обсуждаться вопрос оккупированных Крыма и Донбасса. Переговоры зависят от того, согласится ли Москва обсуждать исправление ситуации.

Встреча Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Банковая ведет переговоры с Кремлем по вопросу организации встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

Реклама

Спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ сказал, что Москва и Киев не ведут конкретных переговоров по встрече Путина и Зеленского.

В Офисе президента Украины опровергли слова Пескова о переговорах Путина и Зеленского и подчеркнули, что такое заявление можно трактовать как "банальную психологическую уловку" Москвы.

Российский президент Владимир Путин обвинял Зеленского в том, что глава украинского государства якобы "сдал Украину под внешнее управление Запада". Поэтому, сказал Путин, Москва не видит смысла в прямых переговорах на уровне глав государств.

Президент Украины Зеленский говорил, что он готов к переговорам с Путиным. Однако дискуссия на высшем политическом уровне должна состояться в том случае, если Москва решится на конструктивный диалог по урегулированию российско-украинского конфликта.