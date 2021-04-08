"Путин готовится к прыжку": эксперт объяснил, почему обострилась война на Донбассе

Если Вашингтон, Брюссель и Киев будут действовать совместно, то ситуация кардинально изменится в пользу цивилизованного мира. А это не устраивает Путина.
После первых спичей новоизбранного президента США Джо Байдена Кремль понял, что в случае, если Вашингтон перехватит инициативу, и эта инициатива будет включать в себя совместные действия Вашингтона, Брюсселя и Киева, то ситуация кардинально изменится в пользу цивилизованного мира.
Именно поэтому ситуация на Донбассе резко обострилась. Такое мнение озвучил бывший представитель Киева в политической подгруппе на переговорах в рамках ТКГ по Донбассу, украинский политик и дипломат Роман Бессмертный, передает Obozrevatel.
"Именно поэтому в качестве упреждающих действий и возможных консультаций, которые велись в этой среде, в том числе по вопросам вступления Украины в НАТО, и был сделан этот маневр (обострение конфликта, - ред.), - отметил политик.
"Обратите внимание на то, как 21 марта президент Путин общался с американскими журналистами. Это паяцтво, которое он там демонстрировал – что мы якобы стали такие пушистые. Но это затишье перед бурей, причем, бурей очень сильной. И поведение Путина и по Ливии, и по Сирии, и по Ирану говорит о том, что он готовится к прыжку", - добавил Бессмертный.
Ситуация на Донбассе - последние новости:
- 31 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.
- Во вторник, 30 марта, в ходе внеочередного заседания Верховной Рады выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его словам, военные погибли от снайперского выстрела во время разминирования района насосной станции.
- 30 марта Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила обострение боевых действий на Донбассе. Украинский парламент потребовал от России немедленно прекратить боевые действия и призвал мировое сообщество оказать воздействие на РФ.
- Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера. Об этом идет речь в расследовании группы независимых экспертов Conflict Intelligence Team.
- 2 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что СНБО круглосуточно отслеживает ситуацию относительно обострения на Донбассе после сообщений о том, что РФ стягивает войска к украинским границам. По его словам, Киев готовит различные сценарии реагирования в зависимости от развития событий.
Полномасштабный конфликт между Россией и Украиной - прогнозы:
- Россия сегодня не готова к масштабным военным действиям ни финансово, ни экономически, ни в военном плане. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, комментируя возможность широкомасштабного наступления на Украину.
- Вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников оценил шансы полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам, это невозможно, потому что Россия не готова к этому экономически.
- Российский политолог Дмитрий Орешкин высказал мнение, что президент РФ Путин не нападет на Украину, потому что ему нечем воевать.
- Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что если боевики "ДНР" и "ЛНР" пойдут штурмом на бойцов Операции объединенных сил на Донбассе без поддержки России, то будут просто уничтожены.
- Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, возможна ли военная операция на Донбассе, и назвал причину активизации российский военных вблизи границы Украины.
- Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, есть ли причины опасаться военного наступления России, и оценил ситуацию из-за обострения на Донбассе.