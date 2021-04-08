"Путин готовится к прыжку": эксперт объяснил, почему обострилась война на Донбассе

Владимир Путин / Фото Reuters

После первых спичей новоизбранного президента США Джо Байдена Кремль понял, что в случае, если Вашингтон перехватит инициативу, и эта инициатива будет включать в себя совместные действия Вашингтона, Брюсселя и Киева, то ситуация кардинально изменится в пользу цивилизованного мира.

Именно поэтому ситуация на Донбассе резко обострилась. Такое мнение озвучил бывший представитель Киева в политической подгруппе на переговорах в рамках ТКГ по Донбассу, украинский политик и дипломат Роман Бессмертный, передает Obozrevatel.

"Именно поэтому в качестве упреждающих действий и возможных консультаций, которые велись в этой среде, в том числе по вопросам вступления Украины в НАТО, и был сделан этот маневр (обострение конфликта, - ред.), - отметил политик.

"Обратите внимание на то, как 21 марта президент Путин общался с американскими журналистами. Это паяцтво, которое он там демонстрировал – что мы якобы стали такие пушистые. Но это затишье перед бурей, причем, бурей очень сильной. И поведение Путина и по Ливии, и по Сирии, и по Ирану говорит о том, что он готовится к прыжку", - добавил Бессмертный.

Ситуация на Донбассе - последние новости:

31 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.

Во вторник, 30 марта, в ходе внеочередного заседания Верховной Рады выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его словам, военные погибли от снайперского выстрела во время разминирования района насосной станции.

30 марта Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила обострение боевых действий на Донбассе. Украинский парламент потребовал от России немедленно прекратить боевые действия и призвал мировое сообщество оказать воздействие на РФ.

Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера. Об этом идет речь в расследовании группы независимых экспертов Conflict Intelligence Team.

2 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что СНБО круглосуточно отслеживает ситуацию относительно обострения на Донбассе после сообщений о том, что РФ стягивает войска к украинским границам. По его словам, Киев готовит различные сценарии реагирования в зависимости от развития событий.

Полномасштабный конфликт между Россией и Украиной - прогнозы: