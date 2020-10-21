Путин хочет завалить российской вакциной мир и заговорил об экспорте

Путин хочет завалить вакциной весь мир / УНИАН

В среду, 21 октября, глава Кремля Владимир Путин заявил, что необходимо развернуть вакцинацию от коронавирусной инфекции по всей стране. Он подчеркнул, что Россия готова организовать производство вакцины от коронавируса на производственных мощностях компаний за рубежом.

Российский президент также призвал бизнес включаться в производство вакцины от коронавируса, и уточнил, что оборот российских вакцин на мировом рынке может составить 100 млрд долларов, передает РИА "Новости".

"Что касается работы на экспорт - это важная задача, но ее (вакцину), конечно, можно и просто продавать, но лучше решать таким образом - пусть наши партнеры создают такие производственные мощности у себя в странах, и мы организуем им там производство нашей вакцины", - сказал президент РФ.

Также Путин обратил внимание на рост смертности от коронавируса в России по сравнению с весной, когда весь мир удивлялся низкой смертности в РФ на фоне громадного числа случаев заражения – глава Кремля подчеркнул, что рост связан в том числе с более тщательной фиксацией причин смерти.

Отметим, по состоянию на среду, 21 октября, коронавирус в России выявили более 1,4 миллиона человек, а жертвами Covid-19 стали 24 786 россиян.

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