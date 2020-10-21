УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин хочет завалить российской вакциной мир и заговорил об экспорте

21 октября 2020, 18:21

Российский президент призвал бизнес включаться в производство вакцины от коронавируса.

Путин
Путин хочет завалить вакциной весь мир / УНИАН

В среду, 21 октября, глава Кремля Владимир Путин заявил, что необходимо развернуть вакцинацию от коронавирусной инфекции по всей стране. Он подчеркнул, что Россия готова организовать производство вакцины от коронавируса на производственных мощностях компаний за рубежом.

Российский президент также призвал бизнес включаться в производство вакцины от коронавируса, и уточнил, что оборот российских вакцин на мировом рынке может составить 100 млрд долларов, передает РИА "Новости".

"Что касается работы на экспорт - это важная задача, но ее (вакцину), конечно, можно и просто продавать, но лучше решать таким образом - пусть наши партнеры создают такие производственные мощности у себя в странах, и мы организуем им там производство нашей вакцины", - сказал президент РФ.

Также Путин обратил внимание на рост смертности от коронавируса в России по сравнению с весной, когда весь мир удивлялся низкой смертности в РФ на фоне громадного числа случаев заражения – глава Кремля подчеркнул, что рост связан в том числе с более тщательной фиксацией причин смерти.

Отметим, по состоянию на среду, 21 октября, коронавирус в России выявили более 1,4 миллиона человек, а жертвами Covid-19 стали 24 786 россиян.

Вакцина от коронавируса - о чем сообщалось ранее:

новости России Владимир Путин коронавирус в России российская вакцина Путин новости
Сейчас вы просматриваете новость «Путин хочет завалить российской вакциной мир и заговорил об экспорте». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

19:31
В Госслужбе занятости ошарашили количеством безработных
19:30
Как перевести деньги с телефона на телефон: полезный лайфхак
19:03
Гороскоп на 22 октября для всех: уникальная возможность, травма и переезд Видео
18:54
В МВФ назвали главное условие дальнейшего сотрудничества с Украиной
18:52
Помпео сделал заявление по поводу ядерной сделки Вашингтона с Москвой Видео
Реклама
18:48
Как загадать желание в звездопад Ориониды 2020: советы экспертов
18:45
"Убивает" не только коронавирус: появилась страшная статистика смертей в Украине Видео
18:30
Где в Киеве бесплатно или недорого сдать тест на коронавирус
18:21
Путин хочет завалить российской вакциной мир и заговорил об экспорте Видео
18:18
​США выбросили российские аппараты ИВЛ: появилась реакция Кремля​ Видео
18:09
"Сегодня ночуем в окопах с нашими защитниками": нардеп Стрихарский рассказал о поездке на линию разграничения актуально
18:03
Эксперт сказал, как долго в Украине будет дорожать газ Видео
18:00
В моду для женщин plus size вошли пальто и куртки несказанной красоты - фото Фото
17:20
У Офиса президента мужчина поджег себя: СМИ узнали причину
17:06
Создатели Warcraft и StarCraft — где они сейчас и что делают?
16:50
Все в онлайн - Шмыгаль рассказал, когда Кабмин уйдет на "удаленку" Видео
16:47
В Слуге народа рассказали, кто профинансирует опрос Зеленского Видео
16:43
В метро Киева полуголая женщина нарушила карантин и устроила грязные танцы Видео
16:34
Александр Стоянов лазил домой на 8 этаж по стене
16:20
Отмена второго тура местных выборов: обнародован официальный текст документа
Реклама
16:12
"Без Карабаха нет Армении": Пашинян сделал заявление о войне с Азербайджаном Видео
16:11
Звездопад Ориониды 2020: когда будет пик и как наблюдать невооруженным глазом
16:08
К чему снятся котята: разные значения сна Видео
16:06
Актер озвучки тизерит что-то, связанное с The Last of Us
16:04
Академия Монстров 2020 - появились дата выхода в Украине и первый трейлер Видео
16:00
Опрос Зеленского ​под угрозой срыва - Нацполиция Видео
15:59
В Киеве на Печерске убил себя молодой боец Нацгвардии – СМИ
15:50
Похудение без диет и упражнений: названы 11 доказанных способов Видео
15:34
В Слуге народа рассказали, отменят ли второй тур на местных выборах
15:34
Disney переснимает Уиллоу как сериал с теми же актерами
15:26
Новые iPhone 12 разряжаются мгновенно в сетях 5G — СМИ Видео
15:00
В моде изумительный матовый маникюр цвета изумруда, вина и неба - фото Фото
14:57
Война Армении и Азербайджана: в Ереване назвали условие обращения в ОДКБ Видео
14:50
Белорусы "массово" уезжают в Украину и Польшу Видео
14:44
"Сколько нечисти пришло": Остапчук с женой посмеялись над хейтерами
14:41
И снова +20º: насколько вернется бабье лето в Украину Видео
14:20
Что происходит с организмом, когда вы бросаете пить на 30 дней: названы факты Видео
14:14
Под Хабаровском разбился бомбардировщик: раскрыта возможная причина
14:13
Поздравление с Днем рождения друга в стихах и прозе – прикольные и короткие Видео
14:07
Чем полезен фенхель: Панкова раскрыла свойства и применение растения
Реклама
13:55
У Путина резко отреагировали на санкции США против Северного потока-2 Видео
13:53
Отмена второго тура выборов мэров: СМИ опубликовали текст постановления
13:44
В Кремле похвастались, что решат проблемы с водой в Крыму без Украины
13:40
Украинскую телеведущую арестовали в Индонезии и упекли в СИЗО
13:35
Как предотвратить инфаркт: 4 главных способа Видео
13:30
Сдали нервы: жители Одесской области из-за карантина устроили бунт и перекрыли трассу Видео
13:28
Гороскоп на ноябрь 2020: астролог сказала, кто будет блистать Видео
13:20
Состарить лицо и добавить эмоции: в Photoshop встроили нейросети
13:08
В Азербайджане раскрыли планы по возвращению Нагорного Карабаха Видео
13:06
Биолог предупредила об опасном и редком симптоме коронавируса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять