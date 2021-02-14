Путин намерен до сентября присоединить Беларусь и заплатит за это Лукашенко 3,5$ млрд – журналист

Режим Лукашенко без поддержки России давно бы уже рухнул - журналист / Reuters

В конце февраля глава Беларуси Александр Лукашенко отправится в Сочи, где он встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Стороны должны подписать соглашение, в рамках которого белорусскому правящему режиму будет выделено 3,5$ млрд долларов в виде кредита. Условием станет присоединение республики к России, которое в Кремле намерены формально оформить до сентября 2021 года, когда состоятся выборы в Госдуму, заявил в эфире телеканала Украина 24 журналист Иван Яковина.

По его словам, без нового кредита, который должна предоставить Россия по итогам переговоров Лукашенко и Путина в Сочи, Лукашенко не сможет содержать белорусских силовиков. Россия фактически продлит финансирование правящего режима Беларуси, который без российских денег уже прекратил бы свое существование.

"Без этих денег Лукашенко не сможет содержать последнюю свою опору в обществе – репрессивный аппарат. ОМОН, прокуратура, КГБ и военные очень много едят и потребляют, но практически ничего не производят. Без иностранной помощи садистский и неэффективный режим Лукашенко уже давно бы рухнул просто от нехватки денег. Его поддержание на плаву оплачивается Владимиром Путиным", - утверждает журналист.Читайте такжеВ Беларуси раскрыли, будет ли Лукашенко просить денег у Путина

Однако, как полагает Яковина, за новый кредит в размере 3,5 миллиарда долларов Лукашенко должен будет обеспечить сдачу России Беларуси. Осенью текущего года состояться сложные для Кремля выборы в Госдуму, на которых провластной партии нужно будет получить 2/3 голосов. При низких рейтингах правящей политической силы власти попытаются запустить сценарий "великой победы", чтобы обеспечить на парламентских выборах нужный результат.

"В экономике все плохо, наука и искусство даже не рассматриваются. Но все помнят, как взлетели рейтинги власти после захвата Крыма. Теперь ту же участь Кремль готовит и для Беларуси", - полагает журналист.

Согласно сценарию Кремля, утверждает Яковина, формальное присоединение Беларуси к России должно произойти до сентября. Белорусы вряд ли согласятся с таким развитием событий, однако решающую роль сыграет Лукашенко, которому Москва обеспечит пожизненное правление "Белорусским федеральным округом".Читайте такжеЛукашенко готовит себе запасной аэродром

"Путин и его люди хотят до сентября оформить хотя бы формальное вхождение Беларуси в состав России, чтобы объявить россиянам о возвращении белорусов в "родную гавань". Поскольку сами белорусы на это не согласятся, вместо них соглашение собирается подписать Лукашенко. Лукашенко продаст Беларусь за 3,5 млрд долларов, за полк ОМОНа и за ярлык на управление Белорусским федеральным округом России до конца своих дней", - подчеркнул Иван Яковина.

Сотрудничество России и Беларуси