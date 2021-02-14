Путин намерен до сентября присоединить Беларусь и заплатит за это Лукашенко 3,5$ млрд – журналист

У Путина надеются, что присоединение Беларуси поднимет рейтинги Единой России накануне выборов в Госдуму, утверждает Иван Яковина.
В конце февраля глава Беларуси Александр Лукашенко отправится в Сочи, где он встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Стороны должны подписать соглашение, в рамках которого белорусскому правящему режиму будет выделено 3,5$ млрд долларов в виде кредита. Условием станет присоединение республики к России, которое в Кремле намерены формально оформить до сентября 2021 года, когда состоятся выборы в Госдуму, заявил в эфире телеканала Украина 24 журналист Иван Яковина.
По его словам, без нового кредита, который должна предоставить Россия по итогам переговоров Лукашенко и Путина в Сочи, Лукашенко не сможет содержать белорусских силовиков. Россия фактически продлит финансирование правящего режима Беларуси, который без российских денег уже прекратил бы свое существование.
"Без этих денег Лукашенко не сможет содержать последнюю свою опору в обществе – репрессивный аппарат. ОМОН, прокуратура, КГБ и военные очень много едят и потребляют, но практически ничего не производят. Без иностранной помощи садистский и неэффективный режим Лукашенко уже давно бы рухнул просто от нехватки денег. Его поддержание на плаву оплачивается Владимиром Путиным", - утверждает журналист.Читайте такжеВ Беларуси раскрыли, будет ли Лукашенко просить денег у Путина
Однако, как полагает Яковина, за новый кредит в размере 3,5 миллиарда долларов Лукашенко должен будет обеспечить сдачу России Беларуси. Осенью текущего года состояться сложные для Кремля выборы в Госдуму, на которых провластной партии нужно будет получить 2/3 голосов. При низких рейтингах правящей политической силы власти попытаются запустить сценарий "великой победы", чтобы обеспечить на парламентских выборах нужный результат.
"В экономике все плохо, наука и искусство даже не рассматриваются. Но все помнят, как взлетели рейтинги власти после захвата Крыма. Теперь ту же участь Кремль готовит и для Беларуси", - полагает журналист.
Согласно сценарию Кремля, утверждает Яковина, формальное присоединение Беларуси к России должно произойти до сентября. Белорусы вряд ли согласятся с таким развитием событий, однако решающую роль сыграет Лукашенко, которому Москва обеспечит пожизненное правление "Белорусским федеральным округом".Читайте такжеЛукашенко готовит себе запасной аэродром
"Путин и его люди хотят до сентября оформить хотя бы формальное вхождение Беларуси в состав России, чтобы объявить россиянам о возвращении белорусов в "родную гавань". Поскольку сами белорусы на это не согласятся, вместо них соглашение собирается подписать Лукашенко. Лукашенко продаст Беларусь за 3,5 млрд долларов, за полк ОМОНа и за ярлык на управление Белорусским федеральным округом России до конца своих дней", - подчеркнул Иван Яковина.
Сотрудничество России и Беларуси
- Российское издание Коммерсант со ссылкой на свои источники в Кремле 11 февраля сообщило о подготовке встречи главы Беларуси Александра Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным, которая должна состояться уже в феврале. Лукашенко намерен попросить Москву о кредите в размере 3,5 миллиардов долларов. Причем как утверждают журналисты, стороны уже практически договорились об этом.
- 11 февраля в ходе своего выступления на Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не планирует пересматривать формат Союзного государства Россией. На данный момент механизм соглашений предусматривает сохранение суверенитета Минска и Москвы, поэтому Беларусь устраивают такие договоренности. При этом он выразил готовности вести переговоры об интеграции с РФ.
- Позже глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Путин и Лукашенко проведут переговоры в феврале, на которых будут обсуждаться вопросы дальнейшей интеграции двух государств.
- 12 февраля Лукашенко поручил по завершении Всебелорусского народного собрания изучить возможность по внесению изменений в Конституцию, связанных с отказом республики Беларусь от нейтрального статуса.