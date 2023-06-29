Путин не теряет надежды вовлечь Беларусь в войну - Пономарев

Илья Пономарев рассказал, зачем Путин подогнал Лукашенко тактическое ядерное оружие.

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Зачем Путин подогнал Лукашенко тактическое ядерное оружие / коллаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com, скриншот: видео Telegram

На сайте Главред координатор политического центра Легиона Свобода России, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев пообщался в чате с читателями. Политик ответил на вопрос, зачем Путин подогнал Лукашенко тактическое ядерное оружие.

"Путин не теряет надежды вовлечь Беларусь в войну напрямую. Его не удовлетворяет то, что России просто предоставлена белорусская территория и инфраструктура - ему нужны солдаты. У Путина очень серьезный дефицит живой силы. Путинские военачальники ее просто перемалывают, как пушечное мясо, и люди заканчиваются. Поэтому они хотят получить еще и белорусов", - отметил Пономарев.

Он добавил, что у Лукашенко есть очень старинная мечта о ядерном оружии.

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"Он не дурак и понимает, что Путин доживает последние месяцы у власти. И после того как кремлевский режим рухнет, ему понадобится какая-то персональная защита. И он считает размещение ядерного оружия на его территории зонтиком от любых внешних вмешательств", - добавил эксперт.

Из соображений Пономарева, Лукашенко сейчас ошибается, и Путин совершает колоссальную ошибку, идя на поводу у него.

"Потому что этим Путин не только нарушает всю конфигурацию, с точки зрения нераспространения ядерного оружия и военной стабильности, но и злит своего последнего союзника - Китай. Пекин говорил, что он против таких действий, и Путин обещал китайцам, что этого не будет. И вот получается, что он их обманул", - подытожил политик.

Ядерное оружие России в Беларуси

Напомним, что Лукашенко похвастался, что в Беларусь привезли ядерное оружие от Путина. Российский диктатор Александр Лукашенко заявил, что страна-агрессор Россия начала поставлять в Беларусь тактическое ядерное оружие.

Подоляк прокомментировал ядерные угрозы Лукашенко. Директор Беларуси Александр Лукашенко пытается создать для агрессора России возможности влияния на развязанную против Украины войну, считает Михаил Подоляк.

Россия разместит в Беларуси ядерное оружие. Агрессорка Россия не передает Беларуси тактическое ядерное оружие – полный контроль над вооружениями останется за Москвой, сказал глава Сергей Шойгу.

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