Путин планирует новую войну в Европе: эксперт назвал, какие страны под угрозой

Владимир Путин рассматривает сценарий нападения на отдельные страны НАТО, не исключает Дмитрий Снегирев.

https://glavred.info/world/putin-planiruet-novuyu-voynu-v-evrope-ekspert-nazval-kakie-starny-pod-ugrozoy-10539266.html Ссылка скопирована

/ Главред, скрин

Бывший боевики бандформирований ЧВК "Вагнера" готовят отдельные части белорусской армии к возможным операциям в Сувалкском коридоре, заявил сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

В интервью Главреду он напомнил о том, что ранее страна-агрессор Российская Федерация испытала свою систему РЭБ и "положила" сотовую связь и Интернет на значительной части территории Польши и стран Балтии.

"Соответственно, переброска "вагнеровцев" на территорию Беларуси и проведение совместных учений происходит на фоне дипломатического и военного давления относительно возможности реализации операции в Сувалкском коридоре. То есть сухопутного коридора, который, по мнению россиян, должен соединить республику Беларусь с российским анклавом в Калининградской области. К этому они готовятся", - предупредил военный эксперт.

видео дня

Он считает, что диктатор Владимир Путин рассматривает сценарий нападения на отдельные страны НАТО - страны Балтии.

"И неслучайным является зеркальный ответ со стороны стран НАТО, а именно проведение беспрецедентных широкомасштабных учений с момента окончания Холодной войны. Причем состоялся ряд учений - как морская компонента, так, соответственно, сейчас сухопутная и воздушная. То есть это свидетельствует, что в Европе серьезно относятся к российской угрозе. У РФ, к сожалению, есть возможности для ведения военных действий за пределами Украины. И переброска "Искандеров" и в Калининградскую область, и на территорию Беларуси ярко свидетельствуют, что россияне будут пытаться реализовать этот сценарий", - добавил Снегирев.

Ранее эксперт дал прогноз о том, что РФ начнет масштабную войну против НАТО в 2025 году. Штабы национальных армий стран-членов НАТО начинают готовить и проводить командно-штабные военные игры и учения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что НАТО начало крупнейшие за 40 лет учения. Учения продемонстрируют способность Альянса быстро реагировать и развертывать войска для поддержки обороны Европы в случае потенциальной угрозы.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.