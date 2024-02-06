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Путин планирует новую войну в Европе: эксперт назвал, какие страны под угрозой

Алексей Тесля
6 февраля 2024, 04:55
Владимир Путин рассматривает сценарий нападения на отдельные страны НАТО, не исключает Дмитрий Снегирев.
Дмитрий Снегирев, Владимир Путин
/ Главред, скрин

Бывший боевики бандформирований ЧВК "Вагнера" готовят отдельные части белорусской армии к возможным операциям в Сувалкском коридоре, заявил сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

В интервью Главреду он напомнил о том, что ранее страна-агрессор Российская Федерация испытала свою систему РЭБ и "положила" сотовую связь и Интернет на значительной части территории Польши и стран Балтии.

"Соответственно, переброска "вагнеровцев" на территорию Беларуси и проведение совместных учений происходит на фоне дипломатического и военного давления относительно возможности реализации операции в Сувалкском коридоре. То есть сухопутного коридора, который, по мнению россиян, должен соединить республику Беларусь с российским анклавом в Калининградской области. К этому они готовятся", - предупредил военный эксперт.

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Он считает, что диктатор Владимир Путин рассматривает сценарий нападения на отдельные страны НАТО - страны Балтии.

"И неслучайным является зеркальный ответ со стороны стран НАТО, а именно проведение беспрецедентных широкомасштабных учений с момента окончания Холодной войны. Причем состоялся ряд учений - как морская компонента, так, соответственно, сейчас сухопутная и воздушная. То есть это свидетельствует, что в Европе серьезно относятся к российской угрозе. У РФ, к сожалению, есть возможности для ведения военных действий за пределами Украины. И переброска "Искандеров" и в Калининградскую область, и на территорию Беларуси ярко свидетельствуют, что россияне будут пытаться реализовать этот сценарий", - добавил Снегирев.

Ранее эксперт дал прогноз о том, что РФ начнет масштабную войну против НАТО в 2025 году. Штабы национальных армий стран-членов НАТО начинают готовить и проводить командно-штабные военные игры и учения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что НАТО начало крупнейшие за 40 лет учения. Учения продемонстрируют способность Альянса быстро реагировать и развертывать войска для поддержки обороны Европы в случае потенциальной угрозы.

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НАТО Дмитрий Снегирев военная агрессия РФ новости Беларуси
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