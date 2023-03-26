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Путин поднимает ставки: эксперт объяснил ядерный шантаж Кремля

26 марта 2023, 15:18
Владимир Путин хочет заставить мир сесть с ним за стол переговоров, считает Вадим Денисенко.
Владимир Путин, ядерное оружие
Вадим Денисенко назвал цель ядерного шантажа Владимира Путина / сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин не передает ядерное оружие Беларуси, он таким шантажом просто поднимает ставки, заявил директор Украинского института будущего, бывший советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"Путин снова пробует поднимать ставки ядерным шантажом. Ничего другого у него нет. Очень важно сказать о том, что он не передает (ядерное – ред.) оружие белорусам, о чем Лукашенко неоднократно просил, а размещает свою ядерную базу на территории страны", — подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

Эксперт считает, что это поднятие ставок для того, чтобы восточно- и центральноевропейские страны начали достаточно серьезно напрягаться.

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"Но, с моей точки зрения - это не более, чем поднятие ставок и попытка заставить мир садиться с ним за стол переговоров", — добавил Денисенко.

Ядерный шантаж РФ

Накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы намерена разместить ядерное оружие в Беларуси.

Как заявил президент страны-агрессора пропагандистам, поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

Украинский дипломат Владимир Ельченко отметил, что Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", — отметил он.

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