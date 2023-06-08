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Путин попросил Эрдогана стать посредником в переговорах с США: в Сети раскрыли подробности

Анна Ярославская
8 июня 2023, 10:33 обновлено 8 июня, 10:39
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Хозяин Кремля пытался донести до президента Турции, что "заморозка конфликта в Украине на нынешних позициях - это лучшее, что может быть на сегодняшний день".
Путин, Эрдоган
Путин якобы попросил Эрдогана стать посредником в переговорах с США / kremlin.ru

Президент страны-агрессора Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Эрдоганом и попросил его стать посредником в переговорах с США относительно завершения войны в Украине. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ.

По данным канала, Путин пожаловался, что страны Запада не понимают его позиций. Хозяин Кремля пытался донести до президента Турции, что "заморозка конфликта в Украине на нынешних позициях - это лучшее, что может быть на сегодняшний день".

"Эрдоган объяснил Путину, что эти "реалии" не приемлет нынешнее руководство Украины и не пойдёт на это ни при каких условиях. Путин заявил своему коллеге, что не считает президента Украины Владимира Зеленского самостоятельной фигурой и его не интересуют позиции украинской стороны. Он считает, что договариваться надо с руководством США, и просит президента Турции быть посредником по донесению до американского руководства позиций российского президента", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что подобные разговоры между Путиным и Эрдоганом вполне традиционны. Президент Турции не очень пытается объяснить Путину, что он заблуждается, и всегда продвигает в процессе переговоров интересы Турции, резюмировали на канале.

Переговоры Украины с Россией

Как сообщал Главред, в мае российский диктатор Владимир Путин возобновил свою информационную кампанию, целью которой является заставить Киев сесть за стол переговоров на выгодных для страны-агрессора РФ условиях. В частности, глава Кремля начал говорить о "желании проведения переговоров с Киевом" на международной арене.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорить с главой Кремля Владимиром Путиным сегодня нельзя. Зеленский напомнил, что Путин соврал всему миру о том, что он не будет развязывать войну против Украины. Путин – террорист, который не держит слова и пытается найти "оправдание" грубым военным действиям российских оккупантов.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что Украина в будущем готова вести переговоры со страной-оккупантом Россией исключительно с позиции своих государственных интересов. Киев готов обсуждать репарации, контрибуции от россиян, а также решения международных судов и Акт капитуляции со стороны Москвы.

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