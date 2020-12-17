Путин прояснил вопрос будущего Северного потока-2

Надеюсь, газопровод Северный поток-2 удастся достроить - Путин / Главред

Реализация энергетического проекта Северный поток-2 выгодна для Европы и обеспечит развитие европейской экономики. Работы по строительству газопроводу должны быть закончены. Вашингтону следует с уважением отнестись к решению Европы.

Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции в четверг, 17 декабря, комментируя вопрос завершения строительства СП-2.

По его словам, проект Северный поток-2 несет выгоду европейским государствам, так как покупка газа из США является более дорогим мероприятием и не способствует развитию экономики. В Кремле полагают, что газопровод будет достроен.

"Северный поток-2 выгоден для экономики Европы и Германии в частности. Покупка более дорогого американского газа будет означать повышение цен для домохозяйств и снижение конкурентоспособности экономики. Осталось 160 км достроить на обе нитки, я думаю, что мы работу закончим", - считает Путин.Читайте такжеСМИ узнали новые данные о завершении строительства Северного потока-2

При этом он выразил надежду на конструктивную позицию Вашингтона, который стремится помешать реализации российского трубопровода.

"Надеемся, что новая администрация США отнесется к своим партнерам и союзникам с уважением и вернется к принципу добросовестной конкуренции на международных рынках", - подчеркнул Владимир Путин.

Позиция США по Северному потоку-2