Путин прояснил вопрос будущего Северного потока-2

По словам Владимира Путина, проект Nord Stream 2 несет выгоду для экономики Германии и всей Европы.
Реализация энергетического проекта Северный поток-2 выгодна для Европы и обеспечит развитие европейской экономики. Работы по строительству газопроводу должны быть закончены. Вашингтону следует с уважением отнестись к решению Европы.
Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции в четверг, 17 декабря, комментируя вопрос завершения строительства СП-2.
По его словам, проект Северный поток-2 несет выгоду европейским государствам, так как покупка газа из США является более дорогим мероприятием и не способствует развитию экономики. В Кремле полагают, что газопровод будет достроен.
"Северный поток-2 выгоден для экономики Европы и Германии в частности. Покупка более дорогого американского газа будет означать повышение цен для домохозяйств и снижение конкурентоспособности экономики. Осталось 160 км достроить на обе нитки, я думаю, что мы работу закончим", - считает Путин.Читайте такжеСМИ узнали новые данные о завершении строительства Северного потока-2
При этом он выразил надежду на конструктивную позицию Вашингтона, который стремится помешать реализации российского трубопровода.
"Надеемся, что новая администрация США отнесется к своим партнерам и союзникам с уважением и вернется к принципу добросовестной конкуренции на международных рынках", - подчеркнул Владимир Путин.
Позиция США по Северному потоку-2
- В территориальных водах Германии 11 декабря снова стартовал процесс строительства Северного потока-2. Год назад строительство было остановлено из-за американских санкций.
- Сенат США вслед за Палатой представителей 11 декабря одобрил законопроект об оборонном бюджете государства на следующий год. Документ предусматривает санкции против российских газопроводов – Северный поток-2 и Турецкий поток.
- Вашингтон призвал Германию наложить мораторий на строительство СП-2, однако в Бундестаге не признают американские санкции и считают, что даже несмотря на ограничения газопровод будет достроен.
- Как заверил сенатор-республиканец Тед Круз, санкции против Северного потока-2 устроены таким образом, что в случае их запуска ввести газопровод в эксплуатацию будет невозможно.