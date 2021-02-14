Путин прямо сказал, что может отключить в России иностранные интернет-сервисы / Reuters

Глава Кремля Владимир Путин не исключил отключения зарубежных интернет-сервисов при враждебных действиях против России. В то же время президент России подчеркнул, что никто не будет искусственно создавать проблемы российским пользователям, однако реакция на неприкрытые атаки последует.

"У меня, например, нет желания что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, то я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы", - сказал Путин на встрече с редакторами российских СМИ, его цитирует РБК.

Путин обратил внимание на то, что никакие меры также не будут предприниматься в отношении иностранных интернет-сервисов до того момента, пока не будут созданы достойные альтернативы внутри страны.

"И сворачивать-то, когда у нас будет свое, если что-то и будем, то только исходя из конкретных ситуаций", — пообещал президент.Российский президент не исключил, что при наличии собственных платформ, когда зарубежные сетевые гиганты поймут, что они не являются монополистами на рынке, изменится и их политика в отношении России. В качестве примеров достойных отечественных альтернатив Путин привел "Яндекс", экосистему Сбербанка.

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