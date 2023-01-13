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Путин пытается купить лояльность русской бедноты, но не спасает их от нищеты – Bloomberg

13 января 2023, 17:30
Несмотря на то что в России увеличили выплаты беднякам, от общего обнищания их это не спасает, говорят в западном деловом агентстве Bloomberg,
Путин, Россия
Путин пытается купить лояльность русской бедноты, но не спасает их от нищеты – Bloomberg / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Все усилия путинского режима насчет того, чтобы не допустить полного обнищания жителей России на данный момент тщетны. Как отмечают в западном деловом агентстве Bloomberg, сейчас Кремль две трети русского бюджета тратит на армию, безопасность и социальные программы.

Как говорят эксперты, все свидетельствует о желании руководства РФ − и прежде всего ее диктатора Владимира Путина − купить лояльность наиболее обездоленных россиян, "которые долгое время составляли ядро путинского электората".

"Самые бедные ухватились за войну – чтобы быстро сбежать от невзгод и кредитов, которые они не могут погасить[…]. Однако в целом, люди в целом беднеют", – говорят эксперты.

Причем экономика России в настоящее время, говорят специалисты, впервые почти за три десятилетия "на пути к сокращению".

"Всплеск социальных и военных расходов в сочетании с сокращением доходов от продажи нефти и газа сделает бюджетный баланс России в этом году чрезвычайно хрупким. Он вряд ли компенсирует общее обнищание России", – констатируют авторы материала.

Кроме того, говорят они –уже более 30% населения РФ уже стало больше экономить на еде, а реальные доходы населения падали три финансовых квартала 2022 года подряд.

Санкции США против России

Президент США Джо Байден 30 сентября – в день, когда Путин объявил аннексию РФ территорий Украины – объявил об осуждении Вашингтоном незаконного решения страны-агрессора. Он подчеркнул – решение является нелегитимным. Вместе с тем Штаты объявили о новых санкциях против физических и юридических лиц России.

Журналист Bloomberg отметили, что новые санкции США в отношении России выглядят масштабно только на бумаге. Ограничения, которые были введены против сотен российских политиков, чиновников и других лиц, не изменят ситуацию. Путин по-прежнему способен поддерживать экономику РФ.

В связи с аннексией Россией оккупированных Донбасса, Запорожской и Херсонской областей новые ограничения протии РФ запустила и Канада. Эмбарго затронуло детей российских политиков и представителей оккупационных "администраций". В список попали 43 фамилии.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, согласно которым он ввел в действие решение СНБО о санкциях против окружения Путина, российских чиновников, пропагандистов, олигархов и их родственников.

Санкции введены на 10 лет. Активы фигурантов ограничений на территории Украины заблокированы.

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