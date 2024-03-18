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"Пытается переписать реальность": Трамп рассказал вымышленную историю и упомянул Зеленского - CNN

Анна Ярославская
18 марта 2024, 07:00
Журналисты проверили факты и заявили, что история Трампа о скандале из-за телефонного разговора с Зеленским в 2019 году - полная выдумка.
Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Дональд Трамп снова вспомнил о скандале, который привел к его импичменту / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал на предвыборном митинге в Огайо полностью вымышленную историю о том, как он якобы перехитрил своих оппонентов-демократов, обнародовав "запись" телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в 2019 году, которая стала ключевым фактором первого импичмента Трампа.

В частности, Трамп заявил, что позволил демократам делать "все более дикие и дикие" заявления о том, что он сказал Зеленскому, "а потом мы опубликовали запись", пишет CNN.

Трамп утверждал, что когда представитель Демократической партии Нэнси Пелоси из Калифорнии, которая тогда была спикером Палаты представителей, "услышала" эту запись, она была разъярена тем, что ее обманули предыдущие "ложные" описания звонка ее союзников.

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По словам Трампа, Пелоси якобы сказала "своим людям": "Во что вы меня втянули? Вы слышали этот звонок? Он не делал ничего из этого!".

Трамп утверждал, что Пелоси сказала: "Давайте просто сделаем вид, что он это сделал, и продолжим двигаться вперед".

Что происходило на самом деле

Журналисты CNN проверили факты и заявили, что история Трампа - полная выдумка.

На самом деле:

  • ни одна запись разговора Трампа с Зеленским никогда не была обнародована;
  • Пелоси не могла рассердиться на своих союзников после прослушивания записи разговора, поскольку она никогда не слышала записи этого разговора;
  • не существовало ни одной известной записи разговора с американской стороны.

В сентябре 2019 Белый дом обнародовал приблизительную письменную стенограмму разговора, которая скорее подтверждала, чем противоречила основным утверждениям правительственного обличителя о том, что сказал Трамп.

В свою очередь, представитель Нэнси Пелоси Аарон Беннетт заявил в воскресенье, что история Трампа является "чушью без фактов".

Подполковник армии в отставке Александр Виндман, который был одним из чиновников, слушавших разговор Трампа с Зеленским и впоследствии стал важным свидетелем в расследовании по импичменту, сообщил CNN, что "нет никаких записей" разговора Трампа и Зеленского.

"Он [Трамп] лжет", - сказал Виндман.

"С конца 2019 года Трамп пытается переписать реальность о телефонном разговоре с Зеленским, в котором после того, как Зеленский сказал, что Украина хочет покупать оружие у США, Трамп подтолкнул его расследовать дело против Джо Байдена, который тогда был потенциальным оппонентом Трампа от Демократической партии на президентских выборах 2020 года, а также исследовать безосновательную теорию заговора о якобы вмешательстве Украины в выборы 2016 года (в которые вмешалась Россия). Неправдивая история, с которой Трамп выступил на своем субботнем митинге, была более драматичной версией лжи, которую он рассказывал более четырех лет назад", - отмечают журналисты CNN.

Первый импичмент Дональда Трампа

В сентябре 2019 года Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США.

Трампа обвиняли в том, что он давил на Зеленского с целью получить компромат на своего соперника на предстоящих выборах президента США, кандидата от демократов Джозефа Байдена. В обмен он якобы предлагал возобновить финансовую помощь со стороны Вашингтона, замороженную за несколько дней до телефонного разговора.

После скандала, который возник вокруг телефонного разговора, Зеленский назвал единственного человека, который может на него давить.

"На меня никто не может давить, потому что я - президент независимой Украины. На меня может давить только один человек. На меня может давить только мой сын. Ему 6 лет", - сказал Зеленский журналистам на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси заявила, что Конгресс инициирует процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа из-за скандала с участием Украины.

В 2019 году Трампа обвиняли по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Однако в феврале 2020 года Сенат контролировали "республиканцы", поэтому он сохранил свою должность. Трамп был оправдан по обеим статьям.

Скандальные заявления Трампа о войне в Украине

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".

По словам Трампа, у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.

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