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Россия готовится к войне с НАТО – Катков

24 января 2023, 01:35
В РФ есть такие же гипотетические выкладки на случай войны с Китаем.
НАТО, Владимир Путин, Олег Катков
РФ рассматривает вариант войны против НАТО, говорит Катков/ УНИАН, скрин

В российском генштабе рассматривают вариант ведения войны с Североатлантическим альянсом. Российские оккупанты воспринимают НАТО как своего вероятного врага, поэтому, как и в случае с другими гипотетическими противниками, генштаб РФ занимается планированием противостояния Альянсу.

В стране-агрессоре есть выкладки гипотетического конфликта между НАТО и РФ. Такое мнение высказал главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков в интервью Главреду, отвечая на вопрос, есть ли у России намерения вести войну с НАТО.

"В любом случае, в Генштабе РФ есть мнения относительно войны с НАТО, иначе это странно выглядит. Например, когда россияне могли бы планировать наступление через Сувалкский коридор в Калининград, они понимали, что тогда будут воевать с НАТО. Это будет ядерный конфликт или нет, россияне понимают, что противостоять, как минимум, европейской части НАТО до тех пор, пока США, например, не перебросит дополнительные подразделения", – говорит Катков.

Кто такой Олег Катков

Военный эксперт, главный редактор военного портала Defense Express

У РФ есть такие же гипотетические выкладки на случай войны с Китаем, и у Китая они вероятно, тоже есть, отмечает главный редактор военного портала.

"Надо понимать, что на то генштаб РФ и занимается таким планированием против всех возможных, гипотетических противников (а НАТО для РФ является вероятным противником). Поэтому в случае такой глобальной войны, а также учитывая, что решения в Кремле принимаются, учитывая всё, генератором случайных чисел в голове у Путина, такого варианта исключать нельзя", – высказал мнение Катков.

Напомним, в НАТО ответили, есть ли у Украины шансы начать наступление после получения военной помощи. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после участия в заседании формата "Рамштайн" заявил, что выделенная Украине помощь не только позволит украинцам защититься от новых наступлений РФ, но и позволит им начать свои наступательные действия.

Ранее генсек НАТО заявил, что тяжелые бои, которые сейчас продолжаются в Соледаре и Бахмуте на Донетчине, показывают важность предоставления Украине военной помощи для защиты от страны-агрессора России. Поддержка Запада и оказание военной помощи может создать разницу между украинскими и российскими силами, что даст Украине преимущество, подчеркнул он.

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