"РФ хочет производить десятки тысяч дронов в год": военный – о новой опасности для Украины

Еще год назад РФ не использовала активно беспилотники на фронте. Но теперь они построили гигантские заводы и планируют изготавливать большое количество дронов.

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РФ хочет производить десятки тысяч дронов в год или больше, говорит Касьянов/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, Главред

Страна-агрессор Россия хочет обогнать Украину по использованию дронов на фронте. Прошлой весной, когда Украина уже активно применяла беспилотники, российские оккупанты использовали их мало. Однако теперь в РФ построили большие заводы, наняли людей и открыли курсы обучения для сборщиков дронов, операторов, программистов.

Российские оккупанты обходят украинцев в плане системной работы. Об этом сказал военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов в интервью Главреду.

"Россия как тоталитарная страна с элементами рыночной экономики, безусловно, быстрее перевела экономику на военные рельсы. Как говорят россияне, они долго запрягают, но быстро едут. Когда Украина прошлой весной начала активно работать с дронами, у россиян их еще не было, но теперь они уже построили или перепрофилировали заводы, наняли людей и открыли курсы обучения для сборщиков дронов, операторов, программистов", – отметил Касьянов.

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По его словам, российские оккупанты обходят нас в плане системной работы: в РФ строятся или уже построены гигантские заводы площадью 20 тысяч квадратных метров в основном где-то в Татарстане, где они изготавливают "Ланцеты", "Шахеды".

"РФ рассчитывает производить десятки тысяч дронов большой дальности в год (а, может, и сотни тысяч), а также на крупных заводах начинают строить FPV-дроны. С большим участием государства, которое продолжает оптом закупать комплектующие из того же Китая, или дает для этого кредиты", – говорит военнослужащий ВСУ.

В то же время он отмечает, что в Украине это всё происходит несистемно, и с производством дронов у нас есть большие проблемы.

"У нас всё это происходит не системно, и здесь мы возвращаемся к главному вопросу – отсутствию государственной политики. У нас, почему-то, считается, что могучая рука слепого рынка всё исправит. Но это так не работает, ведь чтобы завтра производить условный миллион дронов, производителю нужно построить завод. А он не знает, где взять на него деньги, где купить комплектующие, ведь кредитов не дают ни государство, ни банки. Никто не развивает рынок, не стимулирует создание новых дронов и новых производств. И это надо в корне менять", – отметил Касьянов.

Кто такой Юрий Касьянов Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV". Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году. На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что Запад заговорил о передаче ВСУ оружия для "глубинных" ударов. Среди рассмотренных вопросов на 19-м заседании "Рамштайн" – поставки самолетов, ПВО, ракет и артиллерии.

Также ранее разведка Британии назвала последствия ликвидации "Цезаря Куникова". Изобретательность Украины помешала России свободно действовать в западной части Черного моря и позволила Украине перехватить морскую инициативу у РФ.

Напомним, Россия стянула на Ореховское направление еще больше войск, чем под Авдеевку. Оккупанты готовятся к повторению "Авдеевской" операции на уже деоккупированных Украиной территориях.

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