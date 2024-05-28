РФ не ограничится Балтикой: где еще Кремль хочет изменить границы – эксперт

Россиянам очень не нравится тот факт, что Балтийское море стало морем НАТО, говорит Андрей Клименко.

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/ Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, mil.ru

Главный редактор сайта BlackSeaNews, руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко прокомментировал вероятность того, что Россия может планировать захват шведского острова Готланд, который контролирует и Балтийское море.

"То, что РФ может иметь такие планы, и к гадалке ходить не надо. У сегодняшней имперской такие планы, безусловно, присутствуют", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт пояснил – это поясняется тем, что россиянам очень не нравится тот факт, что Балтийское море стало морем НАТО - это невыгодная для них военно-стратегическая ситуация.

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"К тому же, стоит вспомнить диверсии на линиях связи, а это подводные кабели, газопроводы, интернет- и телефонные сети", - отметил он.

По словам собеседник, кроме Балтики, России не нравятся морские границы в Арктике. И это будет следующим шагом агрессивных внешнеполитических действий страны-агрессора.

"Поскольку в связи с глобальным потеплением Северный морской путь все больше открывается для коммерческого судоходства в течение всего года. Ведь если раньше навигация там была в течение нескольких месяцев, то сейчас этот путь постепенно становится полноценным морским путем. К тому же, он соединяет Российскую Федерацию с Китаем, что тоже находится под усиленным вниманием стран, расположенных в той части мира", - добавил Клименко.

Напомним, что эксперт раскрыл циничные планы Путина изменить морские границы. Олег Катков отметил, что Балтика стала фактически закрытым внутренним морем НАТО. Однако, начали звучать заявления, что могут закрыть выход РФ к Балтийскому морю из Санкт-Петербурга.

В НАТО предложили радикальные меры борьбы с российским флотом. Командующий Вооруженных сил Эстонии Мартин Херема предложил готовиться к возможной блокаде в Балтийском море, ведь у Эстонии для этого есть все возможности.

Кто такой Андрей Клименко Андрей Васильевич Клименко (род. Московская область) - украинский журналист, экономист и общественный деятель. Главный редактор портала BlackSeaNews, один из руководителей проекта "Майдан иностранных дел". Заслуженный экономист Автономной Республики Крым (2005), сообщает Википедия. Окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности "Автоматика и телемеханика, АСУ крупных систем". С 1994 по 1998 годы был соавтором проекта и главным консультантом администрации первой в Украине Северо-Крымской экспериментальной экономической зоны "Сиваш". С 2005 по 2009 был научным руководителем проекта "Севастопольский проект открытой экономики" и председателем Совета Таврического Института регионального развития (ТИРР). Под его руководством группа ученых ТИРР разработала первую стратегию для Крыма на период с 2005 по 2015 год, которая имела целью развернуть вектор его экономического развития в европейском направлении. С 2010 года - соучредитель и главный редактор интернет-портала Blackseanews.net. В начале 2014 года переехал в Киев в связи с аннексией Крыма.

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