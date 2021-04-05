РФ перебрасывает к украинской границе мотострелковую дивизию с танками - соцсети

Военных РФ из Кемеровской области перебрасывают к границам Украины.
Обнародованы новые доказательства переброски к украинской границе частей армии Российской Федерации.
Как сообщает в Telegram-канале российская группа Conflict Intelligence Team, военных РФ перебрасывают к границам Украины из Кемеровской области.
В сообщении отмечается: "Пользователь Твиттера @GirkinGirkin опубликовал видео, где на железнодорожных платформах стоят танки Т-72Б3. На видео также виден номер одной из платформ. Проверив его с помощью сервиса gdevagon, мы установили, что платформа движется из Юрги Кемеровской области на железнодорожную станцию Масловка в приграничной Воронежской области.
ржд, 04.04 .2021 pic.twitter.com/SnavA7pTwZ— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 4, 2021
В справке gdevagon также указаны (идентичные) номера отправителя и получателя груза в ОКПО (общероссийский классификатор предприятий и организаций) — 07703609. Путем простого поиска мы установили, что этому номеру соответствует войсковая часть 21005 — 74-я гвардейская мотострелковая бригада, которая базируется в Юрге. Эта часть была перевооружена на танки Т-72Б3 еще в 2015 году.
Таким образом, мы получили дополнительное подтверждение того, что мотострелков из Центрального военного округа перебрасывают в направлении украинской границы (о чем мы уже писали ранее)".
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Обострение на Донбассе:
- Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.
- В ходе внеочередного заседания Верховной Рады выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его словам, военные погибли от снайперского выстрела во время разминирования района насосной станции.
- Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила обострение боевых действий на Донбассе. Украинский парламент потребовал от России немедленно прекратить боевые действия и призвал мировое сообщество оказать воздействие на РФ.