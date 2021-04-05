РФ перебрасывает к украинской границе мотострелковую дивизию с танками - соцсети

Военных РФ перебрасывают на границу с Украиной / Reuters

Обнародованы новые доказательства переброски к украинской границе частей армии Российской Федерации.

Как сообщает в Telegram-канале российская группа Conflict Intelligence Team, военных РФ перебрасывают к границам Украины из Кемеровской области.

В сообщении отмечается: "Пользователь Твиттера @GirkinGirkin опубликовал видео, где на железнодорожных платформах стоят танки Т-72Б3. На видео также виден номер одной из платформ. Проверив его с помощью сервиса gdevagon, мы установили, что платформа движется из Юрги Кемеровской области на железнодорожную станцию Масловка в приграничной Воронежской области.

В справке gdevagon также указаны (идентичные) номера отправителя и получателя груза в ОКПО (общероссийский классификатор предприятий и организаций) — 07703609. Путем простого поиска мы установили, что этому номеру соответствует войсковая часть 21005 — 74-я гвардейская мотострелковая бригада, которая базируется в Юрге. Эта часть была перевооружена на танки Т-72Б3 еще в 2015 году.

Таким образом, мы получили дополнительное подтверждение того, что мотострелков из Центрального военного округа перебрасывают в направлении украинской границы (о чем мы уже писали ранее)".

Читайте такжеГенерал США назвал главные признаки вероятного удара РФ по Украине

Обострение на Донбассе: