Россия вся ползет по швам, как старый жупан: в фильме "Киевлянка" 1958 года нашли пророчество для РФ

В фильме "Киевлянка" 1958 года нашли пророчество для РФ / ua.depositphotos.com

В 1958 году режиссер Тимофей Левчук в Киевской киностудии имени Довженко снял фильм "Киевлянка", в котором пользователи сети увидели пророческий момент. В ленте есть фрагмент, где один из киногероев говорит другому о том, что Российская империя распалась, а Бессарабия, Дон и Кубань вошли в состав Украины. Кусочек видео из старого фильма опубликовал украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов в Instagram.

"Российская империя распалась. Это факт. Вся ползет по швам, как старый жупан. России конец! Дай Бог, если останется хоть Московское княжество. А наша свободная Украина раскинется от Дуная до верховьев Днепра, от Карпат до Каспийского моря. Бессарабия, Дон, Кубань войдут в состав нашего государства!"- говорит персонаж.

Пользователи сети начали активно комментировать эпизод из фильма: "Вау, что-то знали еще тогда", " Как метко замечено. Это пророческие слова", " Эти слова, как бальзам на душу. Так и должно быть", "Дядя правильно говорит", "Такое ощущение, что фильм сегодня снимали".

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от российских захватчиков. В то же время на страну-агрессора Россию ждет довольно печальная судьба – в будущем это государство распадется.

Кроме того, министр обороны Алексей Резников заявил, что после устранения или смерти Владимира Путина во главе России появится политик, который попытается вытащить государство из пропасти. Москва прекратит вести войну против Украины, однако жажда реванша еще останется на время. По его словам, Российскую Федерацию ожидает распад с парадом суверенитетов уже через 5 лет.

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