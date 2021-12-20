Россия готовит кибератаки на энергосистему Украины - СМИ

Согласно оценкам американской разведки, Москва готовит масштабные кибернападение на украинскую энергосистему и правительственные веб-ресурсы.
Россия готовит масштабные кибератаки против энергетической системы и правительственных веб-ресурсов Украины.
Как пишет New York Times, США и Великобритания помогают украинским властям противостоять потенциальной киберугрозе со стороны Москвы.
По данным издания, США и Великобритания незаметно отправили в Украину экспертов по кибервойне, чтобы подготовить украинских специалистов к хакерским атакам России. Согласно оценкам американской разведки, Москва готовит масштабные кибернападение на украинскую энергосистему и правительственные веб-ресурсы.
"Цель России состоит в том, чтобы выставить президента Украины Владимира Зеленского неумелым и беззащитным - и, возможно, предоставить повод для вторжения", - говорится в публикации.
Атака российских хакеров
Издание напоминает, что в 2015 году российские хакеры уже атаковали энергосистему Украины. Тогда они дистанционно захватили центр управления электроэнергетической компании и отключали одну электростанцию за другой. При этом операторы ничего не могли сделать и беспомощно смотрели на мониторы.
Аналогичную атаку российские хакеры провели через год. Тогда целью стал Киев и область. В предыдущих кибератаках на Украину руководство России заявляло, что нападение совершили преступные группировки.
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Ранее сообщалось о том, что в Украине внезапно перестали работать сайты ряда государственных органов - сначала проблемы возникли у веб-страницы Офиса президента, а позже перестали работать сайты СБУ, НАБУ и других структур.
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