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Россия готовит кибератаки на энергосистему Украины - СМИ

20 декабря 2021, 22:24

Согласно оценкам американской разведки, Москва готовит масштабные кибернападение на украинскую энергосистему и правительственные веб-ресурсы.

хакеры
Хакеры / Фото: laowai.ru

Россия готовит масштабные кибератаки против энергетической системы и правительственных веб-ресурсов Украины.

Как пишет New York Times, США и Великобритания помогают украинским властям противостоять потенциальной киберугрозе со стороны Москвы.

По данным издания, США и Великобритания незаметно отправили в Украину экспертов по кибервойне, чтобы подготовить украинских специалистов к хакерским атакам России. Согласно оценкам американской разведки, Москва готовит масштабные кибернападение на украинскую энергосистему и правительственные веб-ресурсы.

"Цель России состоит в том, чтобы выставить президента Украины Владимира Зеленского неумелым и беззащитным - и, возможно, предоставить повод для вторжения", - говорится в публикации.

Атака российских хакеров

Издание напоминает, что в 2015 году российские хакеры уже атаковали энергосистему Украины. Тогда они дистанционно захватили центр управления электроэнергетической компании и отключали одну электростанцию ​​за другой. При этом операторы ничего не могли сделать и беспомощно смотрели на мониторы.

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Аналогичную атаку российские хакеры провели через год. Тогда целью стал Киев и область. В предыдущих кибератаках на Украину руководство России заявляло, что нападение совершили преступные группировки.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине внезапно перестали работать сайты ряда государственных органов - сначала проблемы возникли у веб-страницы Офиса президента, а позже перестали работать сайты СБУ, НАБУ и других структур.

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