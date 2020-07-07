Почему распад России невыгоден Украине – эксперт

Россия идет к развалу - почему это невыгодно Украине / УНИАН

Риск развала Российской Федерации действительно существует, полагает эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса. Однако для реализации данного сценария необходимо выполнение ряда условий.

"…для этого нужно, чтобы произошел очень сильный международный политический и экономический катаклизм, а внутри России к этому моменту были сильные сепаратистские течения и был высок уровень внутренних социальных противоречий. Кроме того, на эту ситуацию может наложиться проблема транзита власти, когда власть будет переходить от одного человека к другому, и этот процесс может быть воспринят неоднозначно со стороны региональных элит", – пояснил Куса во время чата на Главреде.

Читайте такжеСтраны после распада СССР утащили себе исконно русские земли - ПутинВ то же время он подчеркнул, что развал РФ невыгоден Украине. Ведь в этом случае наша страна получит в соседи раздробленное ядерное государство с неопределенной повесткой, нестабильной политической системой, а также миллионы беженцев в случае, если этот развал (а вероятность этого высока, учитывая историю России) будет сопровождаться вспышкой насилия.

"Украина в том виде, в котором она сегодня существует (с тем объемом финансовых и политических ресурсов, с той низкой эффективностью институтов и слабой способностью к антикризисному менеджменту) к подобному вызову может оказаться не готова", – резюмировал эксперт.

Ранее руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко спрогнозировал вероятность распада Российской Федерации. Он заводно проанализировал, что это даст Украине.

Напомним, эксперт спрогнозировал, когда Россия начнет "расходиться по швам". Украине грозит наплыв мигрантов из РФ, полагает военный эксперт.

Перед этим российский политолог Дмитрий Орешкин говорил Главреду, что в ближайшее время распад РФ маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежен.