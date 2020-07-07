УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Почему распад России невыгоден Украине – эксперт

Развал России вполне вероятен – но этот сценарий не в интересах Украины, пояснил международный эксперт.

7 июля 2020, 18:27
Россия идет к развалу - почему это невыгодно Украине
Россия идет к развалу - почему это невыгодно Украине / УНИАН

Риск развала Российской Федерации действительно существует, полагает эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса. Однако для реализации данного сценария необходимо выполнение ряда условий.

"…для этого нужно, чтобы произошел очень сильный международный политический и экономический катаклизм, а внутри России к этому моменту были сильные сепаратистские течения и был высок уровень внутренних социальных противоречий. Кроме того, на эту ситуацию может наложиться проблема транзита власти, когда власть будет переходить от одного человека к другому, и этот процесс может быть воспринят неоднозначно со стороны региональных элит", – пояснил Куса во время чата на Главреде.

Читайте такжеСтраны после распада СССР утащили себе исконно русские земли - ПутинВ то же время он подчеркнул, что развал РФ невыгоден Украине. Ведь в этом случае наша страна получит в соседи раздробленное ядерное государство с неопределенной повесткой, нестабильной политической системой, а также миллионы беженцев в случае, если этот развал (а вероятность этого высока, учитывая историю России) будет сопровождаться вспышкой насилия.

"Украина в том виде, в котором она сегодня существует (с тем объемом финансовых и политических ресурсов, с той низкой эффективностью институтов и слабой способностью к антикризисному менеджменту) к подобному вызову может оказаться не готова", – резюмировал эксперт.

Ранее руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко спрогнозировал вероятность распада Российской Федерации. Он заводно проанализировал, что это даст Украине.

Напомним, эксперт спрогнозировал, когда Россия начнет "расходиться по швам". Украине грозит наплыв мигрантов из РФ, полагает военный эксперт.

Перед этим российский политолог Дмитрий Орешкин говорил Главреду, что в ближайшее время распад РФ маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежен.

распад России Илия Куса новости России новости Украины Украина
Сейчас вы просматриваете новость «Почему распад России невыгоден Украине – эксперт». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:28
Сивохо озвучил причину "топтания на месте" в мирном процессе по Донбассу
19:03
"Только не в депутаты": Потап сделал публичное объявление после фото с Зеленским
19:00
Часть Луганщины охватил огонь: сгорели более 100 домов, есть жертвы
18:58
"Уличный пахан и рэкетир": Саакашвили поведал о слабостях Путина
18:39
Диабет и инсульт: что может случится с организмом
18:27
Почему распад России невыгоден Украине – эксперт Видео
18:26
Стресс, ожирение и выпадение волос: ученые показали, как будет выглядеть удаленный работник через 25 лет
18:19
"Интуиция и гороскоп": временная глава Минэнерго сказала, как иногда подбирает кадры
18:01
Disney снимает Трон 3 - что уже известно о новом фильме
17:56
Гороскоп всех знаков Зодиака на 8 июля: воплощение самых смелых планов и самообман Видео
17:31
В Киев вернется жара: синоптик назвал дату Видео
17:30
Газпром снова терпит убытки: россияне пошли на уступки Евросоюзу по цене на газ
17:00
Ветер Любви 2020 - что было в 113 и 114 серии 07-07-2020 Видео
16:53
Россия в Берлине не ставила Украине ультиматум об особом статусе Донбасса - Резников Видео
16:52
Закрытие рынка Петровка: в Киеве устроили митинг Видео
16:38
Эксперт по масонам и рептилоидам: что известно об авторе петиции о запрете 5G в Украине Видео
16:31
Боль в грудной клетке: причины и опасные болезни
16:28
Будет ли вслед за COVID-19 пандемия бубонной чумы: в ВОЗ сделали прогноз
16:21
Погода в Украине завтра: "жарить" будет только в двух областях – синоптик Видео
16:06
"Изменял, и будет изменять": Tayanna рассказала, как Ани Лорак увела ее мужа
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять