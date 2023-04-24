Россия может пойти в наступление на нескольких направлениях - Белый дом

Кирби добавил, что поэтому США хотят обеспечить Украину необходимой помощью.

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Кирби / ua.depositphotos.com, скриншот

Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что российские военные с улучшением погодных условий могут пойти в наступление на нескольких участках фронта в Украине.

"Мы знаем, что весной, когда погода улучшится, а она уже начинает улучшаться, мы можем ожидать, что россияне захотят пойти в наступление на некоторых участках", - говорится в заявлении, передает Голос Америки.

Кирби добавил, что США не знают точно, где и как они это сделают. Именно поэтому США хотят обеспечить Украину необходимой помощью.

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"Если они (украинцы - ред.) примут решение относительно собственных наступательных операций, они могли бы их провести", - добавил Кирби.

По словам координатора стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США, Вооруженным силам Украины нужны бронетехника, артиллерия, противовоздушная оборона, материально-техническое обеспечение.

Он добавил, что важна поддержка военных на поле боя пищей, водой и топливом, что является элементом непрерывной работы. Именно поэтому для США это тоже приоритет среди военной помощи Украине.

Контрнаступление ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что решение о переходе сил обороны Украины в контрнаступление будет принято Генеральным штабом ВСУ. Все решится в последний момент. По словам чиновника, у Украины есть несколько сценариев проведения операции.

Журналисты Bloomberg опубликовали статью, в которой говорится о том, что силы обороны Украины могут пойти в контрнаступление уже в мае. Вероятно, ВСУ будут атаковать сразу на нескольких направлениях.

Один из собеседников агентства считает, что армия Украины может продвинуться на 30 километров на Мелитопольском направлении, чтобы установить контроль над так называемым "сухопутным коридором" агрессора России в оккупированный Крым.

В Институте изучения войны полагают, что оккупант Россия опасается контрнаступления ВСУ и на Бахмутском направлении. По мнению аналитиков, россияне перебросили силы ВДВ в Бахмут не для окружения города, а с целью сдерживания возможной контратаки украинской армии.

Смотрите видео о том, куда россияне пойдут наступлением дальше, если захватят Бахмут.

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