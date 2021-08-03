Россия никогда не бросит Донецк и Луганск - Захарова

Россия не бросит Донецк и Луганск / ТВЦ

В Министерстве иностранных дел России сделали скандальное заявление о том, что "никогда не бросят" жителей оккупированных территорий Донбасса и продолжат "оказывать им поддержку".

"Я единственно могу повторить слова руководства нашей страны, что ни Донецк, ни Луганск Россия никогда не бросит. И речь идет в первую очередь о людях, которых будут поддерживать, и поддержка эта не останавливалась ни на минуту, еще раз подчеркну, ни на минуту за все эти годы. Я вам это говорю не как человек, который так или иначе соприкасается с вопросами внешней политики и международных отношений, а просто как гражданин нашей страны, который изнутри видит, что делается для того, чтобы люди, которых мы называем соотечественниками, люди, которые стали или становятся гражданами РФ, понимали, что за их жизни, не только за их права, а в первую очередь за их жизни, есть кому постоять", - заявила представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 3 августа.

Она утверждает, что обвинения РФ в отсутствии помощи якобы являются "несправедливыми и не отражают действительной картины".

"Мне кажется, что вот уж точно говорить о том, что Россия не сделала чего-то или не делает что-то, чтобы обеспечить права, в самом широком смысле этого слова, жителей Донецка и Луганска, это как минимум несправедливо. Я вам могу сказать, как человек, который так или иначе соприкасается с этим вопросом: и политически, и экономически, финансово, гуманитарно, по-человечески сделано очень много", - считает Захарова.

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"Сколько услышали мы угроз со стороны наших западных партнеров, сколько санкций принималось, сколько слов агрессии и шантажа в наш адрес мы за эти годы начитались, наслушались. Мы хоть раз отступили от своих позиций? Мы хоть раз сказали, что "так получилось, извините"? Нет. Может быть, хоть раз мы пересмотрели свои принципиальные подходы, несмотря на колоссальное международное давление? Нет", - подытожила представительница МИД РФ.

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