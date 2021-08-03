УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Россия никогда не бросит Донецк и Луганск - Захарова

3 августа 2021, 22:18
Прослушать новость
Остановить

В МИД России заявили о том, что "будут продолжать оказывать помощь" жителям оккупированных территорий Донбасса.

Захарова
Россия не бросит Донецк и Луганск / ТВЦ

В Министерстве иностранных дел России сделали скандальное заявление о том, что "никогда не бросят" жителей оккупированных территорий Донбасса и продолжат "оказывать им поддержку".

"Я единственно могу повторить слова руководства нашей страны, что ни Донецк, ни Луганск Россия никогда не бросит. И речь идет в первую очередь о людях, которых будут поддерживать, и поддержка эта не останавливалась ни на минуту, еще раз подчеркну, ни на минуту за все эти годы. Я вам это говорю не как человек, который так или иначе соприкасается с вопросами внешней политики и международных отношений, а просто как гражданин нашей страны, который изнутри видит, что делается для того, чтобы люди, которых мы называем соотечественниками, люди, которые стали или становятся гражданами РФ, понимали, что за их жизни, не только за их права, а в первую очередь за их жизни, есть кому постоять", - заявила представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 3 августа.

Она утверждает, что обвинения РФ в отсутствии помощи якобы являются "несправедливыми и не отражают действительной картины".

"Мне кажется, что вот уж точно говорить о том, что Россия не сделала чего-то или не делает что-то, чтобы обеспечить права, в самом широком смысле этого слова, жителей Донецка и Луганска, это как минимум несправедливо. Я вам могу сказать, как человек, который так или иначе соприкасается с этим вопросом: и политически, и экономически, финансово, гуманитарно, по-человечески сделано очень много", - считает Захарова.

Читайте такжеЗахарова поведала, о чем ее якобы просят напуганные сторонники Трампа

Реклама

"Сколько услышали мы угроз со стороны наших западных партнеров, сколько санкций принималось, сколько слов агрессии и шантажа в наш адрес мы за эти годы начитались, наслушались. Мы хоть раз отступили от своих позиций? Мы хоть раз сказали, что "так получилось, извините"? Нет. Может быть, хоть раз мы пересмотрели свои принципиальные подходы, несмотря на колоссальное международное давление? Нет", - подытожила представительница МИД РФ.

Война России и Украины - о чем ранее писал Главред:

Председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили предупреждал, что Россия может пойти на военную операцию по оккупации Мариуполя, Одессы и Херсона. По мнению чиновника, в такой ситуации Москва будет действовать, отталкиваясь от реакции США.

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман допускал сценарий, при котором Россия может пойти на новую войну с Украиной, чтобы удержать украинское государство от интеграции в Североатлантический альянс.

Бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков полагает, что конфликт на Донбассе потерял для России смысл, так как у Москвы больше нет рычагов для сдерживания Украины от вступления в НАТО.

новости России МИД РФ Мария Захарова
Сейчас вы просматриваете новость «Россия никогда не бросит Донецк и Луганск - Захарова». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Всего за сутки в Гренландии растаяло 8,5 миллиарда тонн льда: кому угрожает большая водаВсего за сутки в Гренландии растаяло 8,5 миллиарда тонн льда: кому угрожает большая вода Когда Украина превратится в тропики: синоптик дала неожиданный прогноз и назвала срокиКогда Украина превратится в тропики: синоптик дала неожиданный прогноз и назвала сроки Представительница раскрыла реальную ситуацию со здоровьем МакSимПредставительница раскрыла реальную ситуацию со здоровьем МакSим "Первый удар в челюсть": в США предупредили Москву об ответной атаке на корабли России в Черном море"Первый удар в челюсть": в США предупредили Москву об ответной атаке на корабли России в Черном море Планы Путина по западной Украине и усиление давления Москвы: Илларионов объяснил цели КремляПланы Путина по западной Украине и усиление давления Москвы: Илларионов объяснил цели Кремля

Последние новости

22:44

На Украину налетит ураган и накроет холодными ливнями: где ждать опасной погоды

22:30

Мама потеряла единственную дочь: во Львове трагически погибла 18-летняя девушка из-за мощной бури Видео

22:18

Россия никогда не бросит Донецк и Луганск - Захарова

21:52

Избиение танцора из балета Нади Дорофеевой: суд арестовал виновника Видео

21:46

НАБУ задержало бывшего судью Николая Чауса Видео

Реклама
21:19

"Пора взять в руки вилы": в Киеве организовали акцию в память о погибшем Шишове Фото Видео

21:06

Смерть Шишова: в Bellingcat считают, что в Киеве орудуют сотрудники ФСБ Видео

20:45

"Это нас убивает": Комаровский резко высказался о "языковых нормах" Видео

20:27

В Украине с 1 сентября изменят тарифы на электроэнергию Видео

19:50

Комаровский назвал проблему украинцев из-за смертельного заболевания Видео

19:44

В Одессе посреди бела дня из пулемета застрелили мужчину

19:35

А потом ему на смену придет Коленька, которому папа свернул мозги мнение

19:25

Приметы на 4 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

19:10

Синоптики пояснили, как влияют пожары в Турции на погоду в Украине

18:58

Как понять, что у меня здоровый мозг: три главных характеристики Видео

18:33

Убийство девочки под Харьковом: всплыл неожиданный нюанс о состоянии 13-летнего подозреваемого Видео

18:26

В Кабмине придумали, как снизить тарифы на свет для населения Видео

18:09

Really Building объявила о завершении одного из старейших долгостроев Киева (видео) Видео новости компании

17:56

Значение имени Кристина: характер, счастливый день, совместимость с другими именами

17:47

Менеджер МакSим опровергла слухи о состоянии певицы

Реклама
17:29

Киркорову запретили въезд в Украину на три года - СМИ Видео

17:22

Метинвест мотивирует сотрудников компании вакцинироваться от коронавируса дополнительными выходными

17:03

Зеленский взял на личный контроль расследование убийства Виталия Шишова Видео

16:53

После решения СНБО по "УЗ" возможна перезагрузка всех набсоветов в госкомпаниях - СМИ

16:49

Средним пальцем помахал и багаж с собой забрал: в Польше пилот не пустил на самолет 30 пассажиров

16:45

Ярмак руководит "Украэрорухом" незаконно - Счетная палата

16:42

Появились первый кадр и дата выхода сериала Властелин колец от Amazon

16:33

Как предотвратить неизлечимые заболевания: какие обследования и в каком возрасте необходимо пройти каждому Видео

16:30

"Затишье перед бурей": инфекционист назвал сроки, когда в Украине вспыхнет новая волна COVID-19 Видео

15:59

Самый полезный и вкусный в мире завтрак: три рецепта смузи Видео

15:50

Цена на газ в Европе побила исторический рекорд: шантаж Газпрома обернется Украине тарифным ударом

15:47

Российский след: почему к гибели Шишова может быть причастна РФ мнение

15:18

День Марии Магдалины 2021: дата и традиции праздника

15:17

Украинка Черкасова завоевала бронзу Олимпиады-2020 в вольной борьбе Видео

15:15

Завезли из России: штамм COVID-19 "Дельта" невероятно быстро буйствует в Китае

15:01

Удаление зубов мудрости может неожиданно "прокачать" одну приятную способность организма Видео

14:53

Почти голая Кайли Дженнер обмазала грудь золотой краской и произвела фурор

14:49

Смерть главы Белорусского дома в Украине: в полиции назвали главные версии Видео

14:25

Как жить дольше: эта простая и бесплатная ежедневная привычка увеличивает продолжительность жизни Видео

14:12

Убийство 6-летней девочки под Харьковом: 13-летний подросток был пьян Видео

Реклама
14:00

Патрульный совершил ДТП на Хмельнитчине: погибла семья с маленьким ребенком Видео

13:56

Суду сорвало крышу: мощный ветер в Первомайске снес часть кровли здания инстанции и разнес документы Видео

13:38

В Минфине заявили об эффективности программы президента "Доступные кредиты 5-7-9%"

13:37

Дима Монатик впервые объяснил разрыв с певицами Lida Lee и Nino Basilaya

13:36

На 8-м году войны Укрзализныця выплатила Сбербанку России $131 млн – СМИ

13:35

Украинцев поманили выплатами на детей до 150 тысяч: в чем суть реформы

13:31

Атака мощного циклона: украинцев предупредили о грозовых ливнях и шквалах с градом Видео

13:20

Ученые узнали, у каких родителей маленькие дети спят дольше Видео

13:09

Фронтмен Kadnay идет на Танці з зірками 2021

12:51

Раз плюнуть: в Запорожье торговка на рынке заплевывала овощи Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять