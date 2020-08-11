Массовые протесты в Беларуси: силовики Москвы провели учения со щитами

В России надеются, что российские силовики не будут брать пример с белорусских коллег/ УНИАН

В Москве решили провести экстренные учения представителей правоохранительных органов. В процессе маневров решили добавить работу со щитами с целью подготовки силовиков к потенциальному противостоянию с митингующими.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, такие учения прошли в том числе и в Управлении внутренних дел по ЦАО на Калитниковской улице Москвы. Изначально мероприятия должны были проводиться без щитов, однако позже их решили добавить.

"Никто не сомневается, что такое нововведение приняли из-за протестов в Белоруссии", - отмечают авторы канала.Читайте такжеОбозреватель назвал условие, при котором протесты в Беларуси подавят

Также они выразили надежду, что российские силовики не будут повторять действий своих белорусских коллег.

"На тренировке работникам полиции показывали, как нужно действовать на митингах. Надеемся, что видео из Белоруссии в качестве примера им не показывали", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, в ночь с 10 на 11 августа на территории Беларусь произошли массовые протесты, в ходе которых случились столкновения митингующих с силовиками. Более 200 протестующих госпитализированы.Читайте также"Зажать карателей со всех сторон": в Беларуси оппозиция объявила план Б

Тем временем в белорусском парламенте сделали заявление по поводу протестов. Законодатели поддержали действия силовиков и призвали граждан соблюдать порядок на улицах.