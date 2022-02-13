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Россия окружила Украину, вторжение может начаться с трех направлений — CNN

13 февраля 2022, 14:32

Москва создала точки давления с трех сторон Украины — в Крыму, на российской стороне границы двух стран и в Беларуси в северной части украинской границы .

войска России, танки, армия РФ
Россия окружила Украину, вторжение может начаться с трех направлений — CNN / Reuters

По оценкам США, в последние недели Россия сосредоточила более 100 000 военнослужащих у границы с Украиной, что вызвало опасения у представителей западной и украинской разведки по поводу неизбежности вторжения.

Как сообщает CNN, аналитики предупреждают, что в то время как предпринимаются отчаянные дипломатические усилия для предотвращения войны, российская армия представляет непосредственную угрозу для Украины.

Пока, тем не менее, неясно, с какого направления Россия может начать наступать. Москва создала точки давления с трех сторон Украины — в Крыму на юге, на российской стороне границы двух стран и в Беларуси в северной части украинской границы.

Это три самых опасных направления, за которыми наблюдают Украина и Запад, и передвижения российских войск обнаружены на каждом из них.

Донецкая и Луганская область

Больше всего внимания уделяется отдельным районам Донецкой и Луганской областей, где с 2014 года Россия максимально вооружает сепаратистов террористических образований именуемых себя "Л/ДНР". Основное предположение тех, кто наблюдает за действиями России, заключается в том, что Москва может увеличить военную мощь, которой она уже обладает в регионе, что делает восточную часть Украины наиболее удобной позицией для начала вторжения.

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Спутниковые снимки, полученные CNN, показывают, что большая база в Ельне, на которой находились российские танки, артиллерия и другая бронетехника, в значительной степени опустела, а техника, по всей видимости, в последние дни была перемещена гораздо ближе к границе. Большое количество вооружения было перевезено, в том числе около 700 танков, боевых машин пехоты и пусковых установок баллистических ракет. С тех пор видео в социальных сетях показывают часть этого оборудования в поездах и на дорогах намного южнее, в Брянской области, которая находится недалеко от Украины. Бронетехника и транспортные средства явно принадлежат тем же частям, которые предварительно располагались в Ельне.

Стивен Вуд, старший директор компании Maxar, занимающейся спутниковыми изображениями, дал свой комментарий CNN:

"Мне кажется, что значительное количество техники — танков, самоходно-артиллерийских установок и других машин поддержки, было передислоцировано. Между тем, повышенная активность российских вооруженных сил в Курской и Белгородской областях, граничащих с северо-востоком Украины, усугубляет опасения", — сказал Вуд.

"Мы наблюдаем массовый приток техники и личного состава в Курск", — предупредил Конрад Музыка, эксперт по отслеживанию военных перемещений компании Rochan Consulting.

Филип Карбер из Потомакского фонда в Вашингтоне, который также подробно изучал передвижение российских войск, заявил CNN:

"Самое сильное наступательное соединение России — Первая гвардейская танковая армия, которая обычно дислоцируется в районе Москвы, — двинулось на юг, преодолев 400 километров, и собирается в оптимальном районе для быстрого танкового наступления на маршруте вторжения Курск-Киев", — отметил Карбер.

Беларусь

Возросла обеспокоенность и по поводу обширного наращивания российских войск в Беларуси, тесно связанной с Москвой стране, которая может открыть еще один путь в Украину.

В четверг Россия и Беларусь начали 10-дневные совместные военные учения, масштабы и сроки которых вызывают серьезные опасения на Западе.

Развертывание российских войск в Белоруссии считается крупнейшим со времен холодной войны:

"Наблюдается развертывание контингента в 30 000 военнослужащих, сил специального назначения, истребителей, включая Су-35, ракет двойного назначения "Искандер" и систем ПВО С-400", — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), это также и крупнейшие учения белорусских вооруженных сил за последние годы. Минобороны России заявило, что целью учений под названием "Союзная решимость-2022" является отражение "внешней агрессии".

Некоторые военные эксперты опасаются, что наращивание боевого потенциала в Беларуси указывает на план России напасть на Киев именно с севера.

Крым

Украинский полуостров Крым, оккупированный Россией в 2014 году, может стать еще одним логичным плацдармом для любой операции-вторжения, но неясно, планирует ли Москва начать наступление в Украину именно из Крыма.

Maxar наблюдая за крупным развертыванием войск и техники в Крыму, фиксирует прибытие в Симферополь более 550 воинских палаток и сотни транспортных средств. Также Maxar впервые выявил новую дислокацию в районе города Славное на северо-западном берегу Крыма, в том числе российскую бронетехнику. Эти новые развертывания наблюдались в тот же день, когда несколько российских военных кораблей прибыли в Севастополь. Минобороны России после этого опубликовало изображения шести больших десантных кораблей в порту.

Любому продвижению на юг Украины могут помочь и войска России в Приднестровье, поддерживаемом Россией сепаратистском регионе Молдовы, где также наблюдается наращивании российских сил.

Аналитики CSIS предполагают, что российские войска могут также попытаться захватить Одессу, "направив свои десантные корабли прямо в одесский порт и постараться оккупировать город". Аналитики считают, что такой возможный шаг России может быть продиктован "желанием сорвать большой куш, но при этом сама операция сопряжена с высоким риском". Одесса — густонаселенный город, а бои в городских условиях будут выгодны прежде всего тем, кто его защищает, в то время как российским силам потребуется не только суметь уничтожить средства ПВО Украины, но и затем еще попытаться соединиться со своими войсками на востоке Украины. Что не только создаст громадные трудности российской армии, но и чревато огромными потерями.

Угроза вторжения России в Украину

Президент США Джо Байден поделился своими догадками по поводу вероятного вторжения России в Украину с другими лидерами НАТО и ЕС. США считают, что Владимир Путин решил атаковать Украину в ближайшие несколько дней. Соответствующее обращение американского президента к союзникам последовало за совещанием оперативного штаба в Белом доме, сообщает The Guardian.

Спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду, 16 февраля. Такую информацию обнародовало издание Spiegel со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных.

В МИД России отреагировали на новости об угрозе вторжения в Украину - там заявили, что они являются "дискредитацией требований Москвы" по так называемым "гарантиям безопасности".

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