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Россия пожаловалась на ущемление прав русскоязычных в Украине

12 октября 2020, 23:58

Кремль назвал неудовлетворительной работу комиссара Совета Европы.

Дуня Миятович
Дуня Миятович / Фото: Micky Kroell

Министерство иностранных дел России заявило, что комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович ущемляет права русскоязычного населения в Украине.

"С сожалением вынуждены констатировать упорное нежелание Комиссара уделять в своей работе внимание системным нарушениям прав русскоязычных граждан в ряде стран-членов Совета Европы. Так, Миятович откровенно замалчивает вопиющую ситуацию с соблюдением прав человека в Украине, где власти ведут целенаправленную кампанию по ущемлению прав и интересов многочисленного русскоязычного населения страны. Несмотря на наши неоднократные обращения к Комиссару, которые содержали конкретные примеры и свидетельства дискриминационного характера языковой политики Киева и насильственной "украинизации" всех сфер жизни общества, должная реакция не последовала", - говорится в сообщении МИД РФ.

По словам российских дипломатов, работая Миятович не является беспристрастной. В Кремле считают, что комиссару Совета Европы необходимо "предпринять активные шаги по защите прав русскоязычного населения в Украине".

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  • В Украине результаты опроса показали, что 52% граждан считают: в Украине не нарушают прав русскоязычных граждан.

  • В Верховной Раде парламентарии отказались разрешить обучение на иностранном языке в высших учебных заведениях страны, поскольку посчитали, что закон может создать лазейку для обучения в украинских вузах на русском языке.

  • Известный украинский книжный магазин Книгарня Є оказался в эпицентре скандала после публикации сообщения об отсутствии господдержки и большей рентабельности российских книг в Украине.

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