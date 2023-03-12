УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Россия развалится на части, НАТО нужно готовиться к историческим событиям – французский генерал

12 марта 2023, 14:18
Армия Украины – лучшая в Европе и должна одержать победу в войне с агрессором Россией, считает французский генерал в отставке Мишель Яковлефф.
Распад России, Яковлефф
Распад будет более тяжелым, чем развал СССР - Яковлефф / Коллаж ua.depositphotos.com, скриншот YouTube-канал Xavier Tytelman

Североатлантическому альянсу следует готовиться к распаду страны-агрессора России. Государство может развалиться на несколько частей, чему поспособствует наличие большого количества военизированных структур. Армия Украины является лучшей в Европе – ВСУ должны победить, однако нельзя исключать и российской победы, хотя это маловероятный сценарий. Об этом заявил бывший заместитель командующего силами НАТО в Европе Мишель Яковлефф.

В ходе разговора с французским военным Ксавье Тительманом он рассказал о том, что НАТО уже сейчас следует готовиться к распаду России на части.

По его мнению, ситуация в современной РФ сравнима с обстановкой в Ливане в 1973 году, а контроль военизированных структур со стороны олигархов и местных элит только ускорит процесс развала государства.

видео дня

Как полагает Яковлефф, ВСУ сегодня – лучшая армия в мире, в то время как у войск РФ проблемы, которых ранее никто не ожидал. Российские оккупанты могут только обороняться.

Согласно прогнозу генерала, Россия может распасться уже в ближайшее время, причем развал страны будет более неспокойным, чем распад Советского Союза. Это объясняется тем, что в государстве существует, по сути, три армии – Минобороны, МВД и ФСБ. Обстановка напоминает Ливан 1973 года. Причем такая оценка не учитывает ЧВК, олигархические армии и "кадыровцев".

"Война с Украиной – это блюдо на закуску, дальше будет основное меню – распад России. Украина – это лишь спусковой крючок исторических событий, которые мы увидим впоследствии", - полагает Яковлефф и допускает развал РФ на еще большее количество государств, чем это было с Югославией.

Победа агрессора России – маловероятный сценарий

Яковлефф полагает, что нельзя сбрасывать со счетов и возможную победу в войне страны-агрессора России. Но для этого оккупантам нужно показать другой уровень и профессионализм действий. Однако, по его словам, этого не видно – захватчики продолжают допускать ошибку за ошибкой.

Мишель Яковлефф также подчеркнул, что два других сценария завершения войны России против Украины – победа Киева и остановка обоих войск на позициях, которые они занимают на данный момент.

Прогнозы о распаде России

Российский оппозиционер Геннадий Гудков считает, что страна-агрессор Россия проиграет развязанную против Украины войну и столкнется с территориальными претензиями со стороны ряда стран. По мнению Гудкова, земли от Москвы могут потребовать Япония, Китай и Германия.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что распад РФ начнется после того, как регионы поймут – федеральный центр Москва больше не может их контролировать. При таком сценарии развал России уже не удастся остановить.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что миру следует готовиться к распаду страны-агрессора России. Как полагает чиновник, механизм будет работать вне зависимости от желания Запада.

Смотрите видео Главред - политолог Кулик назвал сценарий распада России

Война России против Украины:

НАТО война России и Украины распад России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:18

Россия развалится на части, НАТО нужно готовиться к историческим событиям – французский генерал

14:06

"Я лично знаю, где лежат трупы оккупантов": полковник ВСУ рассказал об аде для россиян под БахмутомВидео

13:45

Гороскоп на завтра 13 марта 2023: Рыбам – шанс изменить жизнь, Весам - выгораниеВидео

13:37

Маша из "Ворониных" родила первенца и показала фото

13:10

В Житомире офицер избил ногами срочника: разгорелся большой скандалВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:04

Жади и Лукас из "Клона" повторили культовый момент из сериала через 20 летВидео

13:01

Боец ВСУ приехал танком с передовой на собственную свадьбу

12:42

Украина в ближайшее время не получит истребители от Запада – КулебаВидео

12:40

Самый опасный день в году: приметы и что нельзя делать 13 марта

Реклама
12:38

С огромным животом и седыми волосами: знаменитый российский телеведущий огорошил внешним видомВидео

12:35

Дочь Лизы Ющенко при полном макияже затусила с маминой подругой в отеле, стоимостью 50 тыс. грн за ночь

12:20

4 признака, что матрас пора выбрасывать

12:08

Актер-воин Фединчик переписал все имущество на Наталку Денисенко: "Я хорошо устроилась"Видео

12:05

"Украинцы Валеру повесили": в Беларуси пограничники устроили истерику из-за "российского оккупанта"Видео

11:56

Посол Украины в Беларуси разнес Лукашенко за оскорбление ЗеленскогоВидео

11:38

Вкусный завтрак, как в ресторане: 2 простых и невероятных рецептаВидео

11:32

"Запустят катастрофические бои": астролог назвала новую цель РФ и 3 опасных города в УкраинеВидео

11:29

Что полезнее утром - кофе или чай: любопытные сведения, которые удивятВидео

10:56

75% жертв приходится на казахское и татарское население: в разведке Британии сообщили о потерях РФ

10:43

Ольха и Нептун в деле: армия Украины бьет войска РФ на расстоянии 100-300 км – НаевВидео

Реклама
10:16

Галкин поставил на место зарвавшихся россиянВидео

09:27

Украина может переломить ситуацию в Бахмуте: полковник ВСУ назвал два ключевых условияВидео

09:21

Россия не готова наступать из Беларуси и укрепляет позиции в Брянской и Курской областях – ГенштабВидео

08:33

Украинские пограничники пошли в контратаку в Бахмуте: уничтожена группа "вагнеровцев"

08:27

Повар Путина "собрался" в президенты Украины: Данилов резко ответил ПригожинуВидео

08:20

У человечества снова появилась надежда, и ее зовут "Украина"мнение

07:36

В Кремле началась борьба "элит", Путин потерял контроль над пропагандой – ISWВидео

06:20

Зачем Лукашенко ввел смертную казнь для чиновниковмнение

05:00

Откроет дорогу на Краматорск и Славянск: полковник рассказал, что будет после падения БахмутаВидео

03:55

Военное руководство рассматривает варианты маневренной обороны в Бахмуте - полковник ИльницкийВидео

03:20

Чем Лукашенко поможет оккупантам РФ: белорусский эксперт выдал неожиданный прогноз

03:20

Кулинарный шедевр за 15 минут: аппетитные булочки из 3 ингредиентов - рецепт закускиВидео

02:15

"Западные партнеры долго раскачиваются": полковник сказал, что нужно для перелома ситуации в БахмутеВидео

01:45

На радость поклонницам: звезда "Игры престолов" и "Аквамена" засветил аппетитную попку

01:35

Военный эксперт указал на четыре самых слабых звена русской армииВидео

00:51

Все деньги можно потерять: приметы на 12 марта и что нельзя делать

11 марта, суббота
23:49

Россиян охватила паника: у границ РФ пролетел ядерный бомбардировщик СШАВидео

22:58

"Держим оборону": полковник объяснил, почему Украине так важно не отдавать БахмутВидео

22:20

Собирала средства несколько лет: 10-летняя девочка передала 120 тысяч на авто для пограничниковВидео

21:55

"Там всеяно все трупами": в ближайшее время станет видно эффект от обороны Бахмута - ДаниловВидео

Реклама
21:20

Иран расширяет сотрудничество с РФ: заключен договор на приобретение российских истребителей Су-35Видео

20:49

"Будет жарко": коллаборанты массово убегают из Донбасса в РФ - ДаниловВидео

20:46

Информация по поводу санкций против Favbet не соответствует действительности реклама

20:38

Какой маникюр лучше смотрится на коротких ногтях: 4 варианта для чудесного настроения веснойФото

20:25

"Руины, обломки, воронки от снарядов": Зеленский пообещал РФ наказание из-за обстрелов УкраиныВидео

19:52

"Запасы ракет еще есть": экстрасенс назвал дату массированных ракетных ударов по УкраинеВидео

19:20

Никакого оперативного окружения в Бахмуте нетмнение

19:11

Киева ему мало: Папа Римский не едет в Украину из-за странной позицииВидео

18:31

Бахмут - наш, но не полностью: полковник назвал территории, которые захватили оккупантыВидео

18:30

Скандал в Одесской области: замвоенкома отжигал под российскую попсу и поплатился

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять