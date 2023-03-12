Россия развалится на части, НАТО нужно готовиться к историческим событиям – французский генерал

Армия Украины – лучшая в Европе и должна одержать победу в войне с агрессором Россией, считает французский генерал в отставке Мишель Яковлефф.

Распад будет более тяжелым, чем развал СССР - Яковлефф / Коллаж ua.depositphotos.com, скриншот YouTube-канал Xavier Tytelman

Североатлантическому альянсу следует готовиться к распаду страны-агрессора России. Государство может развалиться на несколько частей, чему поспособствует наличие большого количества военизированных структур. Армия Украины является лучшей в Европе – ВСУ должны победить, однако нельзя исключать и российской победы, хотя это маловероятный сценарий. Об этом заявил бывший заместитель командующего силами НАТО в Европе Мишель Яковлефф.

В ходе разговора с французским военным Ксавье Тительманом он рассказал о том, что НАТО уже сейчас следует готовиться к распаду России на части.

По его мнению, ситуация в современной РФ сравнима с обстановкой в Ливане в 1973 году, а контроль военизированных структур со стороны олигархов и местных элит только ускорит процесс развала государства.

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Как полагает Яковлефф, ВСУ сегодня – лучшая армия в мире, в то время как у войск РФ проблемы, которых ранее никто не ожидал. Российские оккупанты могут только обороняться.

Согласно прогнозу генерала, Россия может распасться уже в ближайшее время, причем развал страны будет более неспокойным, чем распад Советского Союза. Это объясняется тем, что в государстве существует, по сути, три армии – Минобороны, МВД и ФСБ. Обстановка напоминает Ливан 1973 года. Причем такая оценка не учитывает ЧВК, олигархические армии и "кадыровцев".

"Война с Украиной – это блюдо на закуску, дальше будет основное меню – распад России. Украина – это лишь спусковой крючок исторических событий, которые мы увидим впоследствии", - полагает Яковлефф и допускает развал РФ на еще большее количество государств, чем это было с Югославией.

Победа агрессора России – маловероятный сценарий

Яковлефф полагает, что нельзя сбрасывать со счетов и возможную победу в войне страны-агрессора России. Но для этого оккупантам нужно показать другой уровень и профессионализм действий. Однако, по его словам, этого не видно – захватчики продолжают допускать ошибку за ошибкой.

Мишель Яковлефф также подчеркнул, что два других сценария завершения войны России против Украины – победа Киева и остановка обоих войск на позициях, которые они занимают на данный момент.

Прогнозы о распаде России

Российский оппозиционер Геннадий Гудков считает, что страна-агрессор Россия проиграет развязанную против Украины войну и столкнется с территориальными претензиями со стороны ряда стран. По мнению Гудкова, земли от Москвы могут потребовать Япония, Китай и Германия.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что распад РФ начнется после того, как регионы поймут – федеральный центр Москва больше не может их контролировать. При таком сценарии развал России уже не удастся остановить.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что миру следует готовиться к распаду страны-агрессора России. Как полагает чиновник, механизм будет работать вне зависимости от желания Запада.

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Война России против Украины: